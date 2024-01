Una investigación señala que cada vez más lesiones traumáticas que requieren cirugía están relacionadas a los patinetes

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los conductores de patinetes se lesionan con más frecuencia en los meses de invierno y es más probable que sufran lesiones que requieran operaciones importantes, según un estudio de investigadores de UCLA y la Universidad de Loma Linda, en Estados Unidos, que asocia a este transporte un aumento en el numero de lesiones traumáticas que requieren cirugía.

La investigación, publicada en el 'Journal of the American College of Surgeons' ('JACS'), muestra que las lesiones relacionadas con patinetes eléctricos (muchas de ellas clasificadas como moderadas o graves) se han duplicado en los últimos años, coincidiendo con el auge de los programas de patinetes eléctricos compartidos en zonas urbanas y campus universitarios.

"Como cirujanos que trabajamos en un centro de trauma urbano, hemos visto un aumento en las lesiones relacionadas con scooters en la sala de emergencias y alrededor del campus universitario. La pregunta es: ¿Cómo los gestionamos y por qué hay tal aumento?", afirma Peyman Benharash, autor principal del estudio y profesor asociado de cirugía de la Salud de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

"Este estudio es importante porque describe una frecuencia cada vez mayor de ingresos hospitalarios por lesiones relacionadas con accidentes de scooter y también demuestra que la gravedad de estas lesiones aumenta con el tiempo", afirma Brendan T. Campbell, presidente del Comité de Control y Prevención de Lesiones del* Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, que desarrolla e implementa programas que apoyan la prevención de lesiones.

Aunque el doctor Campbell, cirujano pediátrico del Centro Médico Infantil de Connecticut en Hartford, Connecticut, no participó en el estudio de investigación de 'JACS', afirma que "los estudios futuros sobre los accidentes de patinete deberían buscar formas de reducir el riesgo de lesiones, específicamente qué factores disminuyen el riesgo de accidente y qué incentiva a los conductores a usar cascos".

El equipo revisó datos sobre lesiones relacionadas con scooters de 2016 a 2020 utilizando la Muestra Nacional de Pacientes Hospitalizados (NIS), una base de datos administrativa mantenida por la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica. El equipo identificó a 92.815 pacientes que fueron admitidos en hospitales de forma no electiva con lesiones en bicicletas (86.690 pacientes) y patinete (6.125 pacientes) utilizando los códigos de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

Antes de 2021, los códigos ICD-10 no diferenciaban entre patinetes eléctricos y no eléctricos, por lo que el estudio se centró en las lesiones relacionadas con todo tipo de patinetes. Los investigadores revisaron varias características de los pacientes, incluida la edad, el tipo de lesión ortopédica, la gravedad de la lesión, la duración de la estancia en el hospital y los costos de hospitalización.

El estudio ha mostrado que las hospitalizaciones por lesiones relacionadas con scooters aumentaron casi tres veces entre 2016 y 2020, y más de la mitad de los pacientes lesionados se sometieron a operaciones importantes. En comparación con las lesiones en bicicleta, los pacientes que sufrieron lesiones relacionadas con scooters tenían más probabilidades de tener menos de 18 años (26,7% frente a 16,4%), lesionarse con mayor frecuencia en los meses de invierno (24,2% frente a 20%) y estar asegurados con mayor frecuencia. por Medicaid (26,7% frente a 23,9%).

Los pacientes hospitalizados por lesiones relacionadas con scooters fueron sometidos con mayor frecuencia a cirugías mayores (55,8 frente a 48,1%), en particular procedimientos ortoplásticos y operaciones en la cabeza. Los ciclistas tenían más probabilidades de sufrir fracturas de huesos largos o parálisis en comparación con los ciclistas; los riesgos asociados con una lesión cerebral traumática fueron similares entre los dos grupos.

Durante el período de estudio (2016-2020), los costos anuales totales de hospitalizaciones en pacientes con lesiones relacionadas con bicicletas y patinete aumentaron casi cinco veces, de 6,6 millones en 2016 a 35,5 millones en 2020.

"Creo que es importante que el público reconozca la importancia de las lesiones relacionadas con los scooters y los resultados financieros asociados con ellas", señala el primer autor Nam Yong Cho, estudiante de medicina de tercer año en UCLA e investigador asociado en UCLA Cardiovascular Outcomes. Laboratorios de investigación.