Una investigación confirma que existen variaciones internacionales en la supervivencia del cáncer infantil

La investigación, en la que participan UV y La Fe, ha analizado cerca de 11.000 casos en 23 países europeos y 4 extracomunitarios

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) participa en el estudio internacional 'Benchmarking of stage at diagnosis for six childhood solid tumors (the Benchista): a population-based, retrospective cohort study', en el que se analiza si el país donde vive un menor con cáncer influye en las posibilidades de detectarlo a tiempo.

El estudio, con participación del Registro Español de Tumores Infantiles Reti-SEHOP, con sede en la Universitat de València, es la primera investigación de estas características que se desarrolla a nivel internacional y se acaba de publicar en la revista 'The Lancet Child & Adolescent Health', según ha informado la institución académica en un comunicado.

La principal conclusión del estudio, como explica la profesora de la UV, directora científica del Registro Español de Tumores Infantiles Reti-Sehop y jefa de la Unidad de Oncología Pediátrica de La Fe, Adela Cañete, es que existen variaciones internacionales en la supervivencia del cáncer infantil "que podrían explicarse por las diferencias en el estadio del tumor en el momento del diagnóstico", entre otros factores.

Las investigadoras e investigadores han analizado cerca de 11.000 casos de cáncer infantil diagnosticados entre 2014 y 2017 en 23 países europeos y cuatro no europeos. Se trata de menores de hasta 14 años para neuroblastoma (tumor en el tejido nervioso periférico inmaduro), tumor de Wilms (cáncer renal) y meduloblastoma (tumor cerebral); y de hasta 19 años para sarcoma de Ewing (tumor óseo), rabdomiosarcoma (cáncer en el tejido muscular) y osteosarcoma (cáncer en las células que forman los huesos).

El estudio también concluye que la mitad de los casos de neuroblastoma presenta metástasis en el momento del diagnóstico. Le siguen el meduloblastoma con un 35,1 por ciento; el sarcoma de Ewing con 32,6%; el rabdomiosarcoma, con 29%; el osteosarcoma, con 25,5% y el tumor de Wilms, con 18,2%.

RESULTADOS MÁS ESPERANZADORES EN EL SUR DE EUROPA

El sur de Europa, región que incluye a España, Grecia, Italia, Malta, Portugal y Eslovenia, destaca por unos resultados "algo más esperanzadores" en la detección del neuroblastoma que se podrían atribuir al uso de gammagrafías, una técnica contemplada en las recomendaciones estándar para detectar metástasis pero que no está disponible en todos los países.

Además, en esta región se emplean tomografías computarizadas de tórax en el 82,9% de los casos de tumor de Wilms, lo que podría explicar la estadificación "más precisa" frente a otras regiones geográficas.

El estudio Benchista, añade la doctora Cañete, "subraya la necesidad de que todos los países puedan acceder a técnicas estándar como las gammagrafías MIBG o las tomografías computarizadas para mejorar la detección temprana y, consecuentemente, las posibilidades de supervivencia de los pacientes".

Para sensibilizar y concienciar sobre esta realidad, así como para incentivar la investigación de los cánceres que afectan a niños y adolescentes, cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil.