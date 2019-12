Una investigación aborda la aplicación de la nanomedicina en enfermedades como la esclerosis múltiple

Publicado 05/12/2019 14:05:21 CET

TOLEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la becaria predoctoral de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Laura Romero Castillo se centra en el estudio de la aplicación de la nanomedicina, una de las ramas emergentes de la nanotecnología, en enfermedades autoinmunes con base inflamatoria, como la esclerosis múltiple.

'Effect of anti-inflammatory dendrimers on pathology of multiple sclerosis' es el título de este trabajo que ha sido dirigido por los profesores de la UCLM Inmaculada Posadas y Valentín Ceña, según ha informado la Universidad regional en nota de prensa.

La investigación realizada por Laura Romero ha puesto de manifiesto la capacidad antiinflamatoria que muestran dos nuevas nanopartículas neutras de estructura fosfodendrimérica, tanto 'in vitro' como 'in vivo', a través de la modulación de dos poblaciones celulares fundamentales en la respuesta inmune innata y adaptativa, macrófagos y linfocitos.

Estas moléculas, que parecen actuar inhibiendo la vía del principal factor de transcripción de la respuesta inflamatoria, reducen la inflamación en un modelo de esclerosis múltiple con una potencia similar a Fingolimod, fármaco de referencia que actualmente se utiliza en clínica en dicha patología.

Este trabajo es el resultado de una tesis doctoral con mención internacional con calificación de Sobresaliente, y ha sido desarrollada principalmente en la Unidad Asociada Neurodeath de la UCLM, bajo la dirección de los doctores Inmaculada Posadas y Valentín Ceña. Tras su defensa, la doctoranda se ha convertido en la primera egresada de la Facultad de Farmacia en alcanzar el grado de doctora.

Durante su periodo predoctoral, Laura Romero realizó estancias formativas en el Laboratorio de Inmunobiología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, de Madrid, y en el Centro de Infección e Inmunidad del Hospital Brigham and Women (Harvard Medical School).