La inteligencia artificial está transformando los procedimientos cardiacos

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expertos de diversas universidades estadounidenses, pertenecientes a la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares de Estados Unidos, analizan en un número especial del 'Journal of the Society for Cardiovascular Angiography & Interventions' el papel transformador de la inteligencia artificial en la cardiología intervencionista.

Este número explora cómo la inteligencia artificial (IA) está revolucionando la cardiología intervencionista, desde la precisión diagnóstica hasta la planificación de procedimientos y los resultados de los pacientes. Incluye una colección de investigaciones originales, revisiones y perspectivas que profundizan en las aplicaciones de la IA en diversas subespecialidades, como las intervenciones coronarias, las cardiopatías estructurales, las cardiopatías congénitas y la imagen cardiovascular.

"La IA es ahora parte integral de nuestra vida diaria, estemos o no preparados para ella. En medicina, en particular en cardiología intervencionista, su impacto es profundo. Desde el procesamiento de imágenes y el apoyo diagnóstico hasta la evaluación de riesgos y la toma de decisiones sobre procedimientos, la IA tiene el poder de mejorar la precisión, optimizar los resultados y democratizar la experiencia en todo el campo", comenta el editor invitado Elazer R. Edelman, profesor Edward J. Poitras de Ingeniería y Ciencias Médicas en el MIT, profesor de Medicina en la Facultad de Medicina de Harvard y cardiólogo de la unidad de cuidados intensivos cardíacos del Hospital Brigham and Women's de Boston, todos centros de Estados Unidos. "Nos encontramos en un punto de inflexión en el que la IA ya no es un concepto del futuro, sino una herramienta fundamental que configura la práctica clínica actual. Este número especial tiene como objetivo proporcionar a médicos, investigadores y líderes del sector información sobre las capacidades, limitaciones y futuras direcciones de la IA en las intervenciones cardiovasculares".

Respecto a las áreas claves de impacto de la IA, señala en primer lugar, las imágenes intravasculares. Así, el software de imágenes impulsado por IA mejora la visualización en tiempo real, automatiza la caracterización de la placa y guía el despliegue del stent con mayor precisión. En cuanto a optimización de la intervención coronaria percutánea (ICP), las herramientas de apoyo a la toma de decisiones basadas en IA ayudan a los intervencionistas a elegir la mejor estrategia de tratamiento en función de los datos específicos del paciente, lo que reduce las complicaciones y mejora los resultados.

Al respecto de los modelos de predicción de riesgos para el éxito de los procedimientos, la IA permite el análisis predictivo para evaluar el riesgo de un paciente de sufrir reestenosis, trombosis o falla del procedimiento, lo que ayuda a los médicos a adaptar las intervenciones en consecuencia. Asimismo, en cuanto a robótica y automatización en el laboratorio de cateterismo, las intervenciones asistidas por robótica impulsadas por IA están mejorando la precisión, reduciendo la exposición a la radiación y permitiendo procedimientos controlados a distancia.

Finalmente, en cuanto al impacto de la IA en enfermedades cardíacas estructurales, se señala que los modelos computacionales y de imágenes impulsados por IA están optimizando las intervenciones valvulares transcatéter, reduciendo el tiempo del procedimiento. Además, este número especial analiza la aceleración de la innovación en dispositivos cardiovasculares mediante ensayos basados en IA, que tienen el potencial de reducir los plazos de desarrollo y las cargas regulatorias, a la vez que garantizan la seguridad del paciente mediante la simulación del comportamiento del dispositivo.

La integración de la IA debe abordarse con responsabilidad. Al adoptar la IA, también debemos ser conscientes de sus limitaciones, garantizando que la supervisión humana siga siendo fundamental para su aplicación en la atención cardiovascular.

Esto requerirá validación continua, rigurosas protecciones de la privacidad de los datos y un compromiso para abordar el sesgo en los sistemas de apoyo a la toma de decisiones basados en IA, reseña el editor invitado Yiannis S. Chatzizisis, profesor y jefe de la División de Medicina Cardiovascular de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (Estados Unidos).

Una de las características más transformadoras de la IA en nuestro campo es la capacidad de democratizar el acceso a la experiencia. Al integrar la IA en las intervenciones cardiovasculares, podemos superar las deficiencias en la capacitación, optimizar los resultados de los procedimientos y, en última instancia, mejorar la atención al paciente a escala global.