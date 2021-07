Insuficiencia renal, una nueva puntuación mide la calidad de vida de los pacientes

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de un nuevo estudio apoyan la validez de una puntuación que tiene en cuenta varias medidas y preferencias informadas por los pacientes para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud y promover la atención centrada en el paciente en personas con insuficiencia renal, según publican los investigadores en la revista 'CJASN'.

Esta puntuación, denominada 'Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS)-Preference (PROPr) Summary Score', se determina a partir de 7 dominios: función cognitiva, depresión, fatiga, interferencia del dolor, funcionamiento físico, alteraciones del sueño y capacidad para participar en roles sociales.

Cuando los investigadores, dirigidos por Istvan Mucsi y Jing Zhang, de la University Health Network y la Universidad de Toronto, en Canadá, correlacionaron el PROPr con otras medidas relacionadas con la salud, sus resultados apoyaron la validez del PROPr entre 524 pacientes que estaban sometidos a hemodiálisis o que habían recibido recientemente un trasplante de riñón.

"Hasta el 70% de los pacientes con insuficiencia renal experimentan síntomas físicos persistentes y malestar emocional que perjudican considerablemente la calidad de vida relacionada con la salud. Estos problemas no se denuncian, no se reconocen y no se gestionan suficientemente", afirma el doctor Mucsi.

"Nuestros resultados abren las puertas al uso de las herramientas PROPr y PROMIS en la investigación nefrológica y en la atención de los pacientes con insuficiencia renal", asegura.