La insuficiencia cardíaca, es la complicación más común de la fibrilación auricular

El riesgo de sufrir fibrilación auricular (una afección cardíaca que provoca una frecuencia cardíaca irregular y a menudo anormalmente rápida) a lo largo de la vida ha aumentado de uno en cuatro a uno en tres en las últimas dos décadas, según revela un estudio del Departamento de Medicina Clínica en la Universidad de Aalborg (Dinamarca) publicado en 'The BMJ'.

Además, según el trabajo, entre quienes padecen esta afección, dos de cada cinco tienen probabilidades de desarrollar insuficiencia cardíaca durante el resto de su vida y uno de cada cinco sufre un derrame cerebral, con poca o ninguna mejora evidente en el riesgo durante el período de estudio de 20 años. Como tal, los investigadores dicen que se necesitan estrategias de prevención de accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca para las personas con fibrilación auricular.

Se estima que la fibrilación auricular afectará a 18 millones de personas en Europa en 2060 y a 16 millones de personas en Estados Unidos en 2050. Sólo en el Servicio Nacional de Salud inglés, cada año se diagnostican más casos nuevos de fibrilación auricular que las cuatro causas más comunes de cáncer juntas, y el gasto directo en fibrilación auricular ha alcanzado los 2.500 millones de libras esterlinas.

Una vez que se desarrolla la fibrilación auricular, la atención al paciente se ha centrado principalmente en el riesgo de accidente cerebrovascular, pero aún no se han explorado por completo otras complicaciones, como la insuficiencia cardíaca y el ataque cardíaco. Para abordar esta brecha de conocimiento, los investigadores analizaron datos nacionales de 3,5 millones de adultos daneses sin antecedentes de fibrilación auricular de 45 años o más para ver si desarrollaron fibrilación auricular durante un período de 23 años (2000-22).

Los 362.721 individuos con un nuevo diagnóstico de fibrilación auricular durante este tiempo (46% mujeres y 54% hombres) pero sin complicaciones, fueron seguidos posteriormente hasta un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular o ataque cardíaco. ambién se tuvieron en cuenta factores potencialmente influyentes como antecedentes de presión arterial alta, diabetes, colesterol alto, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar y renal crónica, ingresos familiares y nivel educativo.

Los resultados muestran que el riesgo de fibrilación auricular a lo largo de la vida aumentó del 24% en 2000-10 al 31% en 2011-22. El aumento fue mayor entre los hombres y las personas con antecedentes de insuficiencia cardíaca, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, diabetes y enfermedad renal crónica.

Entre aquellos con fibrilación auricular, la complicación más común fue la insuficiencia cardíaca (riesgo de por vida del 41%). Esto era dos veces mayor que el riesgo de sufrir cualquier accidente cerebrovascular (21%) y cuatro veces mayor que el riesgo de sufrir un ataque cardíaco (12%).

Los hombres mostraron un mayor riesgo de por vida de complicaciones después de la fibrilación auricular en comparación con las mujeres por insuficiencia cardíaca (44% frente a 33%) y ataque cardíaco (12% frente a 10%), mientras que el riesgo de por vida de sufrir un accidente cerebrovascular después de la fibrilación auricular fue ligeramente menor en los hombres que en las mujeres. mujeres (21% frente a 23%).

Durante el período de estudio de 23 años, prácticamente no hubo mejora en el riesgo de insuficiencia cardíaca a lo largo de la vida después de una fibrilación auricular (43% en 2000-10 frente a 42% en 2011-22) y sólo ligeras disminuciones (4-5%) en el riesgos de por vida de cualquier accidente cerebrovascular, accidente cerebrovascular isquémico y ataque cardíaco después de una fibrilación auricular, que fueron similares entre hombres y mujeres.

Se trata de un estudio observacional, por lo que no se pueden sacar conclusiones firmes sobre la causa y el efecto, y los autores reconocen que es posible que hayan pasado por alto a pacientes con fibrilación auricular no diagnosticada. Tampoco tenían información sobre factores étnicos o de estilo de vida, y dicen que los resultados pueden no aplicarse a otros países o entornos.

Pero a pesar de estas advertencias, los investigadores concluyen: "Nuestra nueva cuantificación de las consecuencias a largo plazo de la fibrilación auricular destaca la necesidad crítica de tratamientos para disminuir aún más el riesgo de accidente cerebrovascular, así como de estrategias de prevención de insuficiencia cardíaca entre pacientes con fibrilación auricular".

Las intervenciones para prevenir el accidente cerebrovascular han dominado la investigación y las directrices sobre fibrilación auricular durante este período de estudio, pero ninguna evidencia sugiere que estas intervenciones puedan prevenir la incidencia de insuficiencia cardíaca, afirman investigadores Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido) en un editorial vinculado.

Por ello, piden que se alineen tanto los ensayos clínicos aleatorios como las directrices "para reflejar mejor las necesidades de la población del mundo real con fibrilación auricular" y dicen que esta sólida investigación observacional "proporciona información novedosa que desafía las prioridades de investigación y el diseño de las directrices, y plantea preguntas críticas para a las comunidades clínica y de investigación sobre cómo detener la creciente carga de la fibrilación auricular".