El Instituto de Neurociencia de Alto Rendimiento crea un sistema que entrena el cerebro contra las faltas de ortografía

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Neurociencias y Alto Rendimiento, liderado por el profesor José Ramón García Guinarte, ha creado el Sistema de Inteligencia Ortográfica (SIO), un programa que pretende terminar con la problemática de las faltas de ortografía tanto en jóvenes como en adultos.

Para conseguirlo, su creador ha ideado un programa mental que ataca la raíz de estas dificultades, aprovechando las altas potencialidades de nuestros cerebros. Este programa sale al mercado en tres formatos: publicado como un libro físico, editado como un libro digital y como un 'iBook' interactivo. Se pueden adquirir a través de Amazon, tanto el libro físico como la versión 'Kindle', mientras que el 'iBook' se puede encontrar en 'Apple Books'.

El usuario se encontrará a 12 personajes que dan vida a las principales dificultades de nuestra ortografía. Por ejemplo, la "B" estará representada por un burro llamado "Bruno". Los problemas con la "V" desaparecerán con una vaca llamada "Viki". La "G" estará personalizada por el gato "Guille". La "J" será "Juli", un divertido jabalí. El nombre más sonoro será el de "Siri", la serpiente que representa la letra "S". Un cocodrilo llamado Coco, nos ayudará con la doble "CC". La "Z" no tendrá secretos para un zorro llamado "Zeta". La "Y" estará protagonizada por Yak, que junto al Sr X cierran el grupo de las letras difíciles.

También hay dos signos de puntuación, que completan el innovador sistema del aprendizaje ortográfico. La diéresis es el pingüino "Pingüi" y la tilde la encarna "Tildín", un simpático mosquito. Tras la presentación de cada uno de los personajes, el sistema muestra al aprendiz cómo eliminar diferentes dificultades ortográficas de cinco en cinco, con un sencillo golpe de vista. Una vez completado la fase de aprendizaje mostrado en el libro, se corrigen de forma práctica y gráfica a lo largo del libro más de 300 palabras que causan conflictos a la hora de escribir.

Tras lo que parece un juego de niños se oculta un programa mental tan potente que permite corregir, en cuestión de segundos, las dificultades ortográficas de la lengua española. Una vez aprendido, el alumno habrá automatizado un método que su cerebro identificará rápidamente y le habrá dotado de un potente programa mental que le permitirá procesar, en forma de imágenes sencillas, cualquier palabra que entrañe dificultades.

"El Sistema de Inteligencia Ortográfica (SIO) se basa en aplicar la Neurociencia a mejorar nuestra capacidad de memorización y nos demuestra que el cerebro humano no tiene límites cuando se le habla en su lenguaje. La memorización se realiza principalmente en la parte no consciente de nuestra mente. Su base está establecida a través de una especie de telaraña formada cientos de miles de millones de conexiones neuronales. Diferentes estudios neurocientíficos han comprobado que la inteligencia no está relacionada con el tamaño del cerebro sino con lo bien estructurado que este se encuentre. De modo que la clave de nuestra inteligencia estará en una adecuada estructuración de nuestras conexiones neuronales", ha comentado José Ramón García Guinarte.