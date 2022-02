La inmunoterapia con extracto de ácaros del polvo doméstico reduce los síntomas de la dermatitis atópica

Un paciente con lesiones de dermatitis atópica en piernas y brazos (A y C) . Fotografiado tras un periodo de 18 meses de tratamiento (B y D) tras el cual la paciente mostró una notable mejoría

Un paciente con lesiones de dermatitis atópica en piernas y brazos (A y C) . Fotografiado tras un periodo de 18 meses de tratamiento (B y D) tras el cual la paciente mostró una notable mejoría - SARAH SELLA LANGER

El tratamiento con extracto de ácaros del polvo doméstico resulta eficaz contra los signos y síntomas de la dermatitis atópica (eczema), una enfermedad inflamatoria crónica que provoca picores, hinchazón y grietas en la piel, según un estudio de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo (Brasil).

En su trabajo, publicado en la revista científica 'Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice', estudiaron los efectos de la inmunoterapia sublingual con extracto de 'Dermatophagoides pteronyssinus', un ácaro del polvo omnipresente, administrado a los pacientes en gotas durante 18 meses. Los ácaros del polvo son arácnidos microscópicos que viven en el polvo doméstico y se alimentan de las células muertas de la piel humana.

Tras 18 meses de tratamiento, el prurito (picor en la piel) y las lesiones disminuyeron, llegando casi a desaparecer en algunos casos. Los efectos secundarios fueron escasos y consistieron principalmente en reacciones locales leves que no duraron mucho.

La inmunoterapia con alérgenos consiste en la administración de vacunas producidas con la sustancia (alérgeno) a la que el paciente es alérgico. Los pacientes reciben repetidamente dosis con una concentración de alérgenos gradualmente creciente, con el objetivo de reducir la sensibilidad e inducir la tolerancia a los ácaros del polvo, el polen o el veneno de los insectos, entre otros.

El estudio consistió en un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, considerado el estándar de oro para la evaluación de la eficacia del fármaco. El ensayo se realizó entre mayo de 2018 y junio de 2020. Un grupo de 66 pacientes recibió placebo o extracto de ácaros tres días a la semana durante 18 meses.

"Investigaciones anteriores ya habían demostrado que la inmunoterapia contra los ácaros del polvo funcionaba bien en casos de rinitis, conjuntivitis y asma alérgica, pero en el caso de la dermatitis atópica los resultados eran desiguales, especialmente cuando se trataba de inyecciones subcutáneas. Cuando apareció la inmunoterapia sublingual, con menos probabilidad de efectos secundarios adversos como las reacciones sistémicas, decidimos investigar y obtuvimos resultados positivos", afirma Luisa Karla de Paula Arruda, última autora del artículo.

El hecho de que el extracto se administre en forma de gotas es una ventaja, explicó, porque facilita la administración de dosis crecientes y evita el uso de dosis fijas a lo largo del tratamiento, como en el caso de las píldoras sublinguales, por ejemplo.