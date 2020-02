Un ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, primer caso confirmado de coronavirus en Andalucía

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paciente ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, primer caso confirmado de coronavirus en Andalucía, "está evolucionando clínicamente bien", según ha señalado la portavoz del grupo de seguimiento del coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo.

La Consejería de Salud y Familias ha señalado esta misma mañana que de los nueve casos comunicados por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una entrevista en los Desayunos de TVE, ocho habían dado negativo, y uno seguía en observación pendiente de los resultados, que finalmente han dado positivo en coronavirus.

Inmaculada Salcedo, en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, ha señalado que el paciente ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por coronavirus "apareció con una neumonía" y aunque permanece aislado, "está evolucionando clínicamente bien".

"Estamos muy alerta y está todo controlado", ha afirmado Salcedo, quien preguntada sobre si este paciente ha estado en contacto con algunos de los focos importante del coronavirus como China o Italia, ha explicado que "están investigando aún todo los posibles contactos" porque "en principio era un caso que se detectó y se han cambiado lo criterios a través del Ministerio y por eso lo hemos incluido como caso y este nos tiene que confirmar aún el resultado final".

Salcedo ha explicado que el paciente permanece aislado en este hospital sevillano, toda vez que ha hecho un llamamiento para que la población "esté tranquila" porque el paciente "evoluciona bien, estamos muy preparados, de hecho estamos en alerta, y no ha cambiado ni la mortalidad ni la letalidad del coronavirus", por eso el paciente "evoluciona favorablemente".

Además, ha señalado que "no" hay ninguna otra persona de la que no se hayan confirmado los análisis, para añadir que "aparecen muchas personas sospechosas pero normalmente suele ser gripe y otro tipo de problemas respiratorios". "Nosotros todo lo que tenemos sospecha aislamos y pedimos pruebas y por eso precisamente se ha detectado rápidamente este caso", ha añadido.

"No tenemos ningún inconveniente en decir la verdad a los ciudadanos, que estamos claramente preparados y no hay ningún caso grave, y cuando se confirme alguno lo comentaremos como hemos hecho con este caso", añade Salcedo, quien sobre si la familia del paciente está en cuarentena ha insistido en que "se están estudiando todo los contactos del paciente, se están viendo todos los resultados y de momento no hay ninguna alarma ni positivo".

Además, ha agregado que están estudiando "todos los antecedentes epidemiológicos previos", para añadir que se está investigando "hasta saber el origen del posible contagio y para atajar lo más rápidamente posible todas las causas". Pero, abunda, "estamos investigando todos los posibles círculos cercanos para averiguar como ha sido el posible contagio".

Entre este martes y miércoles han aparecido en la comunidad andaluza dos casos sospechosos en el Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz), dos en el Hospital Macarena de Sevilla, uno en el Infanta Elena de Huelva, otros dos en el Juan Ramón Jiménez de la capital onubense y uno en el Hospital Torrecárdenas de Almería.