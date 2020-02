Un informe de investigadores chinos detalla el impacto del coronavirus en pulmones, hígado y corazón

Publicado 21/02/2020 18:20:24 CET

PEKÍN, 21 Feb. (Xinhua/EP) -

Investigadores chinos han publicado el primer informe patológico sobre el coronavirus Covid-19, analizando su impacto en los pulmones, hígado y corazón de un paciente mediante el estudio de las muestras recogidas por biopsia en la autopsia.

Las muestras se tomaron de un hombre de 50 años que fue hospitalizado el 21 de enero y murió 14 días después, según un informe de caso publicado en la revista científica 'The Lancet'.

El paciente ingresó en una clínica con síntomas de fiebre, escalofríos, tos, fatiga y dificultad para respirar, y recibió terapia de oxígeno suplementario, así como terapia antiviral con interferón alfa-2b y lopinavir más ritonavir, según el informe del equipo de investigación.

Las muestras de los pulmones mostraron que el paciente había sufrido el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), con características patológicas muy parecidas a las de la infección por el virus coronario del SARS y el MERS. El tejido hepático mostró una moderada esteatosis microvascular y una leve actividad lobular, pero no hay pruebas que indiquen que la lesión en el hígado fue causada por Covid-19 o por los fármacos. No hubo cambios histológicos obvios en el tejido cardíaco, lo que demuestra que la enfermedad podría no perjudicar directamente el corazón de los pacientes infectados.

El informe apunta que la linfopenia, como característica común en los pacientes con Covid-19, podría ser un factor crítico asociado con la gravedad de la enfermedad y la mortalidad. También sugiere que el uso oportuno y apropiado de corticoesteroides junto con el apoyo de un ventilador debería ser considerado para prevenir el desarrollo de SDRA.

Estos hallazgos pueden proporcionar nuevos conocimientos sobre la patogénesis de la Covid-19, lo que puede contribuir a mejorar las estrategias terapéuticas para pacientes graves similares y reducir la mortalidad, detalla el informe.