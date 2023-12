La infección por 'Helicobacter' aumenta un 11% el riesgo de tener Alzheimer

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La infección por la bacteria estomacal 'Helicobacter pylori', que se encuentra en dos tercios de la población mundial, aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer un 11 por ciento en personas de 50 años o más, según una nueva investigación de la Universidad McGill (Canadá) publicada en 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association'.

La infección frecuente por esta bacteria puede provocar indigestión, gastritis, úlceras e incluso cáncer de estómago. Para llegar a este hallazgo un equipo de investigadores analizó datos de salud de más de cuatro millones de personas en el Reino Unido de 50 años o más entre 1988 y 2019.

Si bien la causa de la enfermedad de Alzheimer es multifacética, los hallazgos se basan en un creciente conjunto de evidencia sobre el papel potencial de las infecciones, particularmente 'H. Pylori', en su desarrollo. El estudio abre vías para futuras investigaciones, en particular para explorar si la erradicación de esta bacteria podría prevenir eficazmente la enfermedad de Alzheimer en algunas personas.

Asimismo, los datos concluyen que el aumento del riesgo de la enfermedad de Alzheimer alcanzó un máximo del 24 por ciento una década después del inicio de la infección por 'Helicobacter pylori'.

No hubo modificaciones importantes del efecto por edad o sexo.

Entre los 4.262.092 sujetos libres de demencia analizados, 40.455 desarrollaron Alzheimer después de una media de 11 años de seguimiento y la infección por 'Helicobacter' se asoció con un mayor riesgo de enfermedad. La salmonelosis no se asoció con el riesgo de Alzheimer.

La enfermedad de Alzheimer afecta a millones de personas en todo el mundo y se espera que las cifras aumenten considerablemente a medida que cambia la demografía, dicen los investigadores. "Dado el envejecimiento de la población mundial, se espera que las cifras de demencia se tripliquen en los próximos 40 años. Sin embargo, sigue habiendo una falta de opciones de tratamiento efectivas para esta enfermedad", afirma el autor principal del estudio y profesor del Departamento de Medicina de McGill, el doctor Paul Brassard.

"Esperamos que los hallazgos de esta investigación proporcionen información sobre el papel potencial de 'H. pylori' en la demencia para informar el desarrollo de estrategias de prevención, como programas de erradicación individualizados, para reducir las infecciones a nivel poblacional", afirma el doctor Brassard.