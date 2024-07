Ni la infección por covid-19 ni la vacunación en embarazadas se relaciona con malformaciones en el feto

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ni la infección por Covid-19 ni la vacunación durante el primer trimestre del embarazo están asociadas con un mayor riesgo de defectos congénitos importantes, según un estudio de Escandinavia publicado por 'The BMJ' por Maria C. Magnus, del Centro de Fertilidad y Salud, del Instituto Noruego de Salud Pública en Oslo (Noruega).

Se sabía que las mujeres que contraen una infección por COVID-19 durante el embarazo tienen un mayor riesgo de enfermar gravemente y tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones, incluido el parto prematuro y la muerte fetal. Sin embargo, está menos claro el riesgo de defectos de nacimiento (anomalías congénitas) después de la infección o la vacunación contra la COVID-19, ya que sólo recientemente ha sido posible estudiar esta cuestión de investigación.

Para explorar esto, los investigadores utilizaron registros sanitarios nacionales para identificar a 343.066 bebés nacidos vivos únicos en Suecia, Dinamarca y Noruega con un inicio estimado de embarazo entre el 1 de marzo de 2020 y el 14 de febrero de 2022 y un mínimo de nueve meses de tiempo de seguimiento posnatal. La información sobre pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) positivas para Covid-19 y vacunación se obtuvo de los registros sanitarios nacionales y de los registros de vacunación.

Las anomalías congénitas mayores se agruparon según las definiciones de EUROCAT e incluyeron defectos del corazón, sistemas nervioso y respiratorio, anomalías de los ojos, oídos, cara y cuello, hendiduras orofaciales y anomalías genitales y de las extremidades. En los análisis también se tuvieron en cuenta factores potencialmente influyentes como la edad de la madre, la educación, el país de nacimiento, el peso (IMC), las enfermedades crónicas existentes y el tabaquismo durante el embarazo.

De los 343.066 bebés incluidos en el análisis de infección, 10.229 (3%) estuvieron expuestos a la infección por covid-19 durante el primer trimestre y de los 152.261 bebés incluidos en el análisis de vacunación, 29.135 (19%) estuvieron expuestos a la vacunación contra la covid-19 durante el primer trimestre.

A un total de 17.704 (5,2%) bebés se les diagnosticó una anomalía congénita importante, pero los investigadores no encontraron un mayor riesgo de ninguna anomalía congénita importante después de la infección o la vacunación contra la Covid-19 durante el primer trimestre.

En general, no se encontró un aumento notable del riesgo entre los hijos de mujeres vacunadas contra la covid-19 durante el primer trimestre para diez de los once grupos de anomalías evaluados. Este es un estudio observacional, por lo que no se pueden sacar conclusiones firmes sobre causa y efecto, y aunque los investigadores ajustaron una variedad de factores, no pueden descartar la posibilidad de que otros factores no medidos, como el riesgo genético subyacente y las condiciones preexistentes en las mujeres, puedan haber influido en sus resultados.

Sin embargo, se trató de un estudio amplio que utilizó datos de alta calidad de varios países, y los resultados fueron similares después de análisis posteriores, lo que proporcionó mayor confianza en sus conclusiones. Por ello, los investigadores afirman que ni la infección por Covid-19 ni la vacunación durante el primer trimestre del embarazo se asociaron con anomalías congénitas. Tampoco pareció haber una variación notable en el riesgo según las variantes virales, aunque se necesitan estudios más amplios para proporcionar evidencia más sólida.