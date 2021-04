El Incliva participa en un estudio internacional para evitar la quimioterapia en ciertos casos de cáncer

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El estudio internacional RxPONDER, en el que participa el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico de València, permitirá que "un importante porcentaje de pacientes con cáncer de mama puedan prescindir de la quimioterapia, evitando los efectos adversos de este tratamiento".

Se trata del subgrupo de mujeres postmenopáusicas con receptores hormonales positivos (RH+) y HER2 negativo (el subtipo de cáncer de mama más frecuente), que tienen entre 1 y 3 ganglios axilares afectados y con un resultado Recurrence Score igual o inferior a 25, actualmente tratadas con quimioterapia más hormonoterapia, que podrán ser tratadas con igual eficacia y pronóstico solo con hormonoterapia, explica el instituto de investigación en un comunicado.

Este ensayo clínico internacional, promovido por el reconocido grupo cooperativo estadounidense SWOG Cancer Research Network, con el apoyo del National Cancer Institute (NCI) de EEUU, cuenta con participación destacada del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama, que ha contribuido al mismo con la inclusión de 792 mujeres, lo que supone casi el 20% del total de pacientes participantes en el ensayo, a través de 21 hospitales españoles pertenecientes al Grupo, entre los que destacan varios valencianos.

De hecho, los centros hospitalarios de la Comunitat Valenciana

--el Hospital Clínico Universitario de València, el Hospital Provincial de Castellón y la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO)-- aportan aproximadamente dos de cada 10 de las pacientes incluidas en el ensayo en España.

El estudio fue realizado en 5.083 pacientes con cáncer de mama RH+ y HER2-, que tienen entre 1 y 3 ganglios positivos y un RS igual o inferior a 25, que supone un tercio de todas las mujeres con cáncer de mama. El tratamiento estándar, que se viene utilizando desde hace tres décadas, es quimioterapia seguida de tratamiento hormonal, administrado entre 5 y 10 años.

El ensayo se basa en el test genómico Oncotype DX*, una herramienta predictiva y pronóstica de la compañía Exact Sciences que cuantifica la expresión de 21 genes en el tejido tumoral de las pacientes para ofrecer tanto un índice de probabilidad de beneficio o no de la quimioterapia como de recaída del cáncer, el resultado Recurrence Score.

"Se realizó el test Oncotype DX a las 5.083 pacientes participantes en el estudio, de las que un 67% eran postmenopáusicas y el resto premenopáusicas. Las que tenían un resultado Recurrence Score igual o inferior a 25, es decir, bajo (puede oscilar entre cero y 100), se aleatorizaron a tratamiento estándar con quimioterapia más hormonoterapia o a tratamiento solo hormonal, y se las siguió durante 5 años", explica el investigador principal del estudio en España, el doctor Emilio Alba, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Regional y Virgen de la Victoria de Málaga y miembro del Comité Científico de Grupo GEICAM.

"Los resultados revelan que retirar la quimioterapia al subgrupo de mujeres postmenopáusicas con este tumor y con 1 a 3 ganglios afectos no empeora el pronóstico, de modo que, en esta población de pacientes, que representan alrededor de 5.300 nuevos casos en España cada año, se puede evitar el tratamiento quimioterápico", afirma el especialista. Extrapolada esta cifra a la Comunidad Valenciana, podrían ser más de 500 mujeres.

En el Hospital Clínico de València se incluyeron 66 pacientes, el 73% menopáusicas. "Más del 50% de ellas recibió exclusivamente tratamiento hormonal, por lo que tenemos un grupo significativo de pacientes que se beneficiaron de participar en este ensayo clínico evitando el uso de tratamiento de quimioterapia", subraya, por su parte, la doctora Begoña Bermejo, del Grupo de Investigación de Biología en Cáncer de Mama de Incliva, del Departamento de Oncología Médica del Hospital Clínico de València y miembro de la junta directiva de GEICAM.

"Gracias a todas las pacientes que participaron en este estudio, vamos a poder cambiar nuestra práctica clínica, por lo que, una vez más, es importante resaltar la importancia de la investigación y la participación y el papel fundamental de las pacientes en los ensayos clínicos", asevera.

Del ensayo también se desprende que el pronóstico en todos los grupos de pacientes es excelente, a pesar de tener ganglios afectos, pues la supervivencia libre de enfermedad, es decir, las pacientes que no tuvieron recurrencia del tumor durante 5 años, superaba el 90%.

MEDICINA DE PRECISIÓN

"Supone un paso significativo hacia lo que llamamos medicina de precisión, ya que, utilizando una herramienta de análisis genómico del tumor, podemos seleccionar la mejor estrategia terapéutica para la paciente", añade la Dra.

Bermejo, que explica las ventajas de prescindir de la quimioterapia: "Por una parte, evitamos un sobretratamiento en las pacientes que no lo necesitan, lo que implica eliminar la toxicidad que provocan los agentes quimioterápicos, no solo la toxicidad aguda, sino los efectos secundarios a largo plazo en salud ósea o riesgo cardiovascular y cognitivo, entre otros".

"Supone también una ganancia en calidad de vida y un ahorro en costes indirectos, ya que las pacientes no ven afectado su entorno sociolaboral, e implica un ahorro en recursos y gastos hospitalarios, pues estas pacientes únicamente van a necesitar como terapia adyuvante un tratamiento por vía oral que se administra de manera ambulatoria", añade.

Sin embargo, las mujeres premenopáusicas incluidas en el estudio sí obtenían un beneficio con la quimioterapia sumada al tratamiento hormonal, con una mejora de la tasa de supervivencia libre de enfermedad a los 5 años de un 5%. En estas pacientes, esta tasa alcanzaba el 94,2% con quimioterapia más hormonoterapia, frente al 89% en las que solo recibieron hormonoterapia.

Se trata del primer gran ensayo aleatorizado para determinar si este tipo de pacientes con 1-3 ganglios afectos se benefician de la quimioterapia. El test Oncotype DX ya había demostrado en un estudio previo, el TAILORx, que la hormonoterapia sola no resulta inferior a la hormonoterapia más quimioterapia en pacientes con ganglios negativos y resultados Recurrence Score entre 0 y 25. Sin embargo, el RxPONDER ha estudiado por primera vez si también pueden evitar la quimioterapia las pacientes con 1-3 ganglios positivos, quienes presentan un mayor riesgo inicial de recaída.

El doctor Miguel Martín, presidente de GEICAM, resalta la aportación de este grupo académico, en cuanto a número de pacientes, centros implicados y apoyo económico. "Hemos utilizado recursos propios para financiar este estudio porque consideramos que la relevancia del mismo para estas pacientes lo justificaba", señala.

"Además, que un grupo de pacientes pueda evitar la quimioterapia adyuvante es particularmente importante en una época marcada por la pandemia, en la que reducir tanto las visitas a hospitales como los tratamientos inmunosupresores es esencial", concluye.

En este estudio han participado, aparte de los grupos cooperativos estadounidenses, The Alliance for Clinical Trials in Oncology, el ECOG-ACRIN Cancer Research Group y el NRG Oncology, así como el canadiense NCIC CTG, Unicancer, red de hospitales franceses dedicada a la investigación del cáncer, y el National Cancer Center-Korea.

Sobre el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama

GEICAM es el grupo líder en investigación en cáncer de mama en España y cuenta con un reconocido prestigio a nivel internacional.