Incliva inicia el primer ensayo mundial sobre neuromodulación del nervio vago ante síntomas respiratorios

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El instituto de investigación sanitaria Incliva, del Hospital Clínico de València, acaba de iniciar el primer ensayo clínico del mundo para evaluar el efecto de la neuromodulación no invasiva del nervio vago en pacientes con síntomas respiratorios por Covid-19.

El estudio, dirigido por Carlos Tornero, del grupo de investigación en anestesia y presidente de la Sociedad Española de Neuromodulación (INS España), trata de prevenir la necesidad del uso de ventilación mecánica en pacientes con insuficiencia respiratoria por Covid-19 mediante la utilización de la neuromodulación no invasiva del nervio vago utilizando el dispositivo 'gammaCore Sapphire'.

Los objetivos secundarios del proyecto, en desarrollo en el Clínico de Valencia, son evaluar el nivel de citoquinas proinflamatorias que se liberan de forma masiva en pacientes Covid, como respuesta del sistema inmune ante la agresión del virus, y valorar si con la neuromodulación del nervio vago se puede limitar esta "tormenta" de citoquinas inflamatorias que provoca importantes lesiones a nivel pulmonar.

Con todo ello, los investigadores quieren valorar también la disminución de la necesidad de cuidados intensivos, la reducción de la estancia hospitalaria y de la mortalidad asociad, detalla el instituto en un comunicado.

El planteamiento de esta terapia de neuromodulación se publicará próximamente en la revista 'Neuromodulation: Technology at the Neural Interface', en el artículo 'Use of non-invasive vagus nerve stimulation to treat respiratory symptoms associated with Covid-19: a theoretical hypothesis and early clinical experience', en base a los estudios realizados en animales de experimentación.

Se trata de un ensayo prospectivo, aleatorizado y controlado para comparar dos grupos de pacientes infectados por Covid-19 con síntomas respiratorios, usando en uno de ellos el neuromodulador del nervio vago.

El neuromodulador del nervio vago tiene la aprobación de la Unión y Europea y la FDA (Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) en pacientes con migrañas y en pacientes con alteraciones respiratorias.

TÉCNICA NO INVASIVA EN 90 PACIENTES

Se aplica durante dos minutos en cada lado del cuello por donde discurre el trayecto anatómico del nervio vago y se repite cada ocho horas. Su mecanismo de acción es por medio de la activación del sistema nervioso parasimpático vehiculizado por el nervio vago. Es un sistema externo que activa mecanismos propios del organismo sin necesidad de ser una técnica invasiva ni ser un fármaco.

El ensayo se realizará sobre un total 90 pacientes mayores de 18 años que hayan dado positivo en COVID-19 y con síntomas respiratorios con una saturación de oxígeno igual o superior a 92% sin necesidad de ventilación mecánica.

Cuenta con la colaboración de los servicios de Neumología (doctor Signes) y Medicina Interna (doctores Redón y Forner), del Hospital Clínico de València. Se espera que los resultados de este ensayo permitan disminuir la morbilidad y mortalidad de pacientes con infección Covid-19 mediante la activación del nervio vago por medio un neuroestimulador externo.