El Incliva estudia una nueva terapia basada en el gen Srebf2 para tratar alteraciones lipídicas y diabetes

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico de València, estudia una nueva terapia basada en el gen SREBF2 para tratar alteraciones lipídicas y diabetes, según ha informado esta entidad en un comunicado. Así, ha destacado que la investigación muestra que la sobreexpresión de este gen puede proteger de los efectos perjudiciales de una dieta rica en grasas y azúcar.

El estudio está dirigido por el doctor Felipe Javier Chaves, director de la Unidad de Genómica y Diabetes de Incliva, y la doctora Ana Bárbara García-García, investigadora emergente de esta unidad y del CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM).

Este trabajo analiza la sobreexpresión del gen SREBF2 y los efectos que sobre esta sobreexpresión tiene una dieta rica en grasas y azúcares con el fin de identificar una nueva estrategia terapéutica. Dentro de la secuencia del gen SREBF2 se encuentra la secuencia del gen MIR33A, por lo que en esta investigación se han estudiado ambos genes, ha resaltado el Incliva.

El instituto ha agregado que "los resultados obtenidos indican que la sobreexpresión de estos genes en ratones mejora los parámetros metabólicos". De este modo, por ejemplo, disminuye el peso, el colesterol total y la resistencia a la insulina.

Además, se ha constatado que "protege frente a los efectos perjudiciales de una dieta rica en grasas y azúcar, por lo que puede contribuir a identificar una nueva estrategia terapéutica para el tratamiento de la obesidad, alteraciones del colesterol y de la diabetes, basada en la regulación del metabolismo por los productos de estos genes".

Los resultados de la investigación, que se ha desarrollado durante los últimos cinco años, se han publicado recientemente en la revista Nutrients, en un artículo titulado 'SREBF2 Locus Overexpression Reduces Body Weight, Total Cholesterol and Glucose Levels in Mice Fed with Two Different Diets'.

El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva del Hospital Clínico de València ha explicado que en la sociedad occidental se han incrementado, a lo largo de los últimos años, las alteraciones del metabolismo, principalmente las del metabolismo lipídico y glucídico. Ha apuntado que esto se ha debido, sobre todo, a los hábitos de vida que se caracterizan por un elevado sedentarismo y una alimentación no saludable y que disminuyen la esperanza de vida de la población.

En esta línea, ha destacado que las dietas ricas en grasas y azúcares favorecen la aparición de obesidad y el desarrollo de este tipo de alteraciones como la hipercolesterolemia, resistencia a la insulina y la diabetes.

El objetivo del trabajo desarrollado en el Incliva ha sido estudiar el impacto que tiene la sobreexpresión del gen SREBF2 (y, por tanto, también del gen MIR33A) en el metabolismo, y los efectos de una dieta control y una dieta rica en grasa, ha insistido la entidad.

Para esta investigación se han creado ratones transgénicos, introduciéndoles un vector que llevaba el gen SREBF2 --tanto la zona codificante (exones) como la no codificante (intrones)-- y parte de las regiones reguladoras, ha detallado el instituto. Ha señalado que estos ratones transgénicos, por tanto, presentan más copias de SREBF2 y sobreexpresan este gen.

Los ratones han sido alimentados con dos dietas diferentes, una normal y otra rica en grasas y azúcar (HFHS: High Fat High Sucrose), y se han analizado parámetros como el peso, colesterol total, triglicéridos, glucosa e insulina, estudio de las células productoras de insulina (células beta pancreáticas) y expresión de genes del metabolismo lipídico regulados por SREBP2.

El Incliva ha apuntado que además, se ha demostrado que los cambios detectados no se deben a cambios en la cantidad de alimento que ingieren los dos tipos de animales. Los resultados han mostrado diferencias entre los ratones normales (WT) y los transgénicos en numerosos parámetros metabólicos. Además, en muchos de ellos estas diferencias son aún mayores cuando los ratones siguen una dieta HFHS.

OTROS DOCTORES

En la investigación han participado junto a los doctores Felipe Javier Chaves y Ana Bárbara García-García, los doctores Herminia González Navarro (CIBERDEM) y Ángela Vinué, del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas de Incliva; los doctores Irene Andrés-Blasco y Sebastián Blesa-Luján, de la Unidad de Genómica y Diabetes de Incliva; los doctores Sergio Martínez Hervás y José Tomás Real Collado, del CIBERDEM, el Servicio de Endocrinología del Hospital Clínico de València y del Departamento de Medicina de la Universidad de Valencia.

Asimismo, han formado parte de ella el doctor Antonio Ferrández Izquierdo, del Grupo de Investigación en Síndromes Linfo proliferativos de Incliva, del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico y del Departamento de Anatomía Patológica de la Universitat de València, y el doctor Julián Carretero, del Departamento de Fisiología de la Universitat de València.

El total de presupuesto de este trabajo ha sido 250.000 euros, entre fondos propios de la Unidad de Genómica y Diabetes de Incliva y las subvenciones FIS PI14/00874y PI17/00544 (Fondo de Investigaciones Sanitarias, Instituto de Salud Carlos III), ha detallado la entidad.