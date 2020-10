Por qué la incertidumbre de esta pandemia puede ser positiva: 7 vías para aprovecharla

MADRID, 27 Oct. (EDIZIONES) -

Nunca nos ha gustado la incertidumbre. Siempre nos ha dado miedo y hemos intentado evitarla y eliminarla, pero con esta pandemia nos hemos dado cuenta de que no nos queda otra más que enfrentarnos a ella.

Pero no hay que olvidar, según advierte Andrés Pascual, director del Executive Chief Happiness Officer de la UNIR sobre felicidad y bienestar corporativo, durante una entrevista con Infosalus, que no hay un solo camino exento de incertidumbre, ni nunca lo ha habido.

Pascual acaba de publicar 'Incertidumbre positiva' (Espasa), un manual en el que plantea el primer método para convertir la inseguridad, el caos y el cambio de estos días en una vía hacia el éxito, pese a esa incertidumbre que reina en nuestras vidas.

"No nos damos cuenta de que tenemos que aceptarla, lidiar con ella, y sacarle provecho. Hasta ahora era complicado porque no había un método. Por eso he recopilado una serie de recomendaciones de todo tipo de maestros que a lo largo de la Historia se habían propuesto para aumentar la tolerancia a la incertidumbre y afrontar cualquier situación de incertidumbre", agrega.

Según afirma, la palabra 'incertidumbre' es algo que nos "noquea" a pesar de ser "etéreo". "Nos han metido en la cabeza que la incertidumbre es un hándicap para la prosperidad, cuando el ser positiva es su principal atributo. La incertidumbre es un estado natural, permanente y, por fortuna, también un estado positivo para nuestra prosperidad, tanto en lo personal como en lo corporativo", asegura.

El miembro de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) señala a su vez que la incertidumbre es positiva porque representa "una fuente de oportunidad, de entusiasmo, de fascinación, de sorpresa, y gracias a ella tenemos magia en la vida". "¿Quién quiere leerse un libro del que nos sabemos el final? ¿Quién quiere salir con alguien que sabe todo de la otra persona?", se pregunta Andrés Pascual.

Asimismo, resalta que otro punto a tener en cuenta relacionado con la incertidumbre es que "gracias a que no hay certeza somos libres para iniciar nuestro camino con unos propósitos que le dan sentido", sino lamenta que "seríamos esclavos de nuestro destino".

Así con todo, el director del Executive Chief Happiness Officer de la UNIR sobre felicidad y bienestar corporativo insiste en que hay que dejar de tenerle miedo a la incertidumbre que reina en esta pandemia: "No es que pueda ser positiva sino que lo es en sus tres manifestaciones (inseguridad, caos y el cambio), especialmente en torno al cambio. El mundo es como los móviles que entretienen a los bebes en la cuna, y a los que si tocas una pieza se mueven todas. El mundo es un fascinante móvil que nos ofrece nuevas opciones pero el problema es que no prestamos atención plena a esas opciones. Nos ocurre siempre pero la pandemia ha generado un caos superior y ha agudizado esta falta de atención".

Por tanto, insiste en que la pandemia está siendo "terrorífica" y necesitamos adaptarnos a la nueva situación conscientes de que, en un momento de cambio vertiginoso como el actual, hay que ser consciente de que el coeficiente intelectual por el que siempre hemos apostado para prosperar ha quedado arrinconado por el coeficiente de adaptación. "El coeficiente intelectual lo necesitamos para conseguir un puesto de trabajo pero para salir adelante necesitamos potenciar nuestro coeficiente de adaptación, fluir con el cambio de forma natural", matiza Pascual.

Por eso, invita a dejar de estar anclados a las cosas que poseemos, tanto materiales como inmateriales, y que nos impiden el dejar espacio para lo nuevo que pueda vivir. "El miedo al cambio se debe al miedo a la pérdida, y lo único que hacemos es bloquearnos e impedirnos prosperar. El problema de una situación como ahora es que el caos exterior nos genera un caos interior que es el que nos destruye e impide salir adelante. En momentos así hay que ser conscientes de que el mundo siempre ha sido caótico y no podemos dejarnos llevar por el estrés porque sino nos hundiremos", agrega.

PASOS PARA CONVERTIR LA INCERTIDUMBRE EN NUESTRA ALIADA

Según destaca, en momentos como éste, "conflictivos como la pandemia", tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro nivel de tolerancia a la incertidumbre. "A algunas personas les afecta pero les deja salir adelante, mientras que otras sufren y se quedan en desventaja frente al resto. Hoy por hoy debemos conocer cuál es nuestro nivel de intolerancia porque ésta y la incertidumbre se pueden corregir, por debemos conocernos a nosotros mismos, y qué es lo que nos bloquea en cuanto a cambio", mantiene el miembro de la UNIR.

Con todo ello, aporta los 7 pasos de su método de 'incertidumbre positiva' para poder sacar lo mejor de esta situación:

1.- Vacíate de malos hábitos: Cuando eliminamos las pautas de comportamiento que alimentan la intolerancia a la incertidumbre dejamos espacio para introducir los pequeños cambios cualitativos que forjarán nuestra nueva identidad personal o corporativa.

2.- Destruye tus certezas: Gracias a que en el mundo no existe ni una sola certeza que nos obligue a discurrir por carriles predeterminados, somos libres para iniciar nuestro propio camino y comprometernos con aquellos propósitos que lo dotan de sentido.

3.- Deja atrás tu pasado: Dado que todo está en constante cambio hemos de ir adaptándonos a las circunstancias y oportunidades del momento presente, sin aferrarnos a un pasado que no existe y sin miedo a perder algo por el camino.

4.- Crea tu futuro ahora: Vivimos una era de infinitas opciones de prosperidad que hemos de escoger prestando atención plena al ahora, sin proyectarnos en un futuro que vamos construyendo con cada una de nuestras acciones.

5.- Conserva la calma: Nuestros proyectos salen adelante en una red ininteligible pero efectiva por la que hemos de fluir manteniendo la calma, sin tratar de controlarlo todo y focalizándonos en minimizar nuestro caos interior.

6.- Confía en tu estrella: Para crear buena suerte hemos de utilizar la intuición, sin olvidar que también juegan su baza el azar y los eventos imprescindibles, a los que pondremos de nuestra parte si apostamos por los extremos y por las personas.

7.- Disfruta del camino: Mantener una actitud de entusiasmo, disfrute, o aceptación es el secreto para perseverar sin rendirnos ni buscar atajos, entregándonos en cuerpo y alma aun cuando la incertidumbre nos impida ver el final del camino.