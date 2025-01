Es imprescindible establecer límites en la interacción con la tecnología para cuidar de la salud mental, según experta

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora de innovación de Cigna Healthcare España, Elena Luengo, insiste en la necesidad de establecer límites saludables en la interacción con dispositivos tecnológicos y dedicar tiempo a actividades que estimulen las capacidades cognitivas, para cuidar de la salud mental y mantener la capacidad para procesar y retener información.

El uso diario de la tecnología ha reducido "profundamente" la forma en la que se procesa y maneja la información puesto que a través de estos dispositivos, se programan recordatorios, se realizan cálculos matemáticos. Esta práctica disminuye significativamente la necesidad de recordar información por uno mismo, lo que, a largo plazo, influye en la memoria y capacidad de retención.

Esta dependencia a la tecnología, también afecta a la necesidad de realizar esfuerzos cognitivos activos, de modo que a medida que se van delegando estas funciones a la tecnología, se va provocando una especie de "entumecimiento" cognitivo y se limitan las habilidades naturales.

"Es esencial aprender a hacer un uso correcto de la tecnología con prácticas que favorezcan nuestro bienestar cognitivo y emocional, de modo que podamos seguir entrenando y ejercitando nuestro cerebro de forma efectiva", señala Elena Luengo.

Ante esta situación, los expertos de Cigna Healthcare ofrecen 5 claves para evitar la niebla mental y cuidar de la salud cognitiva. Uno de estos consejos es incorporar el détox digital (mensual o semanal) pasando días completos sin conexión a internet. Estos días pueden aprovecharse para enfocarse en actividades físicas o creativas, ayudando a reducir el estrés.

Por otro lado, recomiendan seguir el consejo de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y mantener hábitos beneficiosos para el cerebro desde edades tempranas para evitar secuelas neurológicas a medida que se envejece. Practicar actividades que impliquen un aprendizaje continuo.

También insisten en la importancia de mantener la autonomía cognitiva evitando la dependencia excesiva de la tecnología en situaciones cotidianas, como no recurrir al GPS si no es necesario o no recurrir a la calculadora para operaciones simples como puede ser el cambio en el supermercado.

Además, otra manera de cuidar de la salud congnitiva es combatiendo la lentitud mental a través de la alimentación. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes puede influir positivamente en el estado de ánimo, la memoria y la concentración.

Por último, recomiendan practicar el 'neurofitness' ya que el cerebro, al igual que el cuerpo, requiere ejercicios específicos que desafíen su capacidad cognitiva. Actividades como rompecabezas o sudokus activan áreas del cerebro relacionadas con la resolución de problemas, toma de decisiones y memoria a corto plazo. Esos ejercicios ayudan a mantener la agilidad mental y a prevenir el deterioro cognitivo.