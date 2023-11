La importancia de la revisión oftalmológica en niños: "Las alteraciones visuales pueden dejar secuelas irreversibles"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El oftalmólogo de Clínica Vila Parc, Javier Fernández, ha destacado la importancia de las revisiones oftalmológicas en niños, puesto que "el principal problema de no realizarlas es que no detectaremos a tiempo aquellas alteraciones visuales que puedan dejar una secuela irreversible".

En este sentido, el experto ha indicado que ocho de cada diez padres de un niño con problemas de visión ignoran que su hijo no ve bien, dado que, en muchas ocasiones, las patologías oculares en la población infantil pasan desapercibidas durante mucho tiempo. En el caso de la ambliopía (ojo vago), por ejemplo, como se suele dar en un solo ojo, los niños no se quejan porque compensan su visión con el ojo sano, lo que suele generar una sorpresa para los padres en el momento del diagnóstico.

"Una ambliopía detectada tardíamente no va a responder adecuadamente a los tratamientos disponibles y puede limitar la agudeza visual de manera permanente para toda la vida", ha subrayado.

Además de los efectos irreversibles, las patologías no tratadas pueden tener una repercusión negativa en el rendimiento escolar, ya que un niño que no ve bien deja de prestar atención a la información que se le presenta porque no es capaz de procesarla correctamente. Incluso, se puede pensar que hay desinterés por parte del niño, cuando en realidad su bajo rendimiento escolar puede ser debido a un defecto de graduación.

"La primera dificultad para detectar si un niño tiene algún problema visual es su incapacidad para expresar que no ve bien, ya que no es consciente de su limitación: lee borroso, le cuesta concentrarse en la lectura, no presta atención en clase, pero él no conoce otra cosa y piensa que es normal", ha señalado Fernández.

Para los expertos, una revisión precoz de la salud visual es imprescindible para evitar problemas de aprendizaje, siendo la más importante aquella que establecemos entre los 3 y 5 años, la etapa más crucial del desarrollo de la visión. "La maduración visual requiere de un largo aprendizaje que se inicia en el nacimiento y finaliza aproximadamente a los 8-9 años de edad. Lo que no aprendemos a ver en la infancia no se va a recuperar posteriormente en la edad adulta", ha apuntado el especialista.

EL EFECTO DE LAS PANTALLAS

Para los expertos, el mayor desafío para la oftalmología hoy en día es controlar el 'boom' de pacientes con miopía que se espera para los próximos años, fruto del estilo de vida contemporáneo, en el que las pantallas ocupan un lugar decididamente predominante.

En este sentido, señalan que pasar muchas horas seguidas trabajando en distancias cortas (con móviles, tabletas...) provocan más fatiga visual y es uno de los motivos por los que la miopía en nuestra población va en aumento. "El ojo miope se siente cómodo en distancias cortas, por eso el exceso de trabajo en esas distancias produce un mecanismo compensatorio en nuestros ojos que nos lleva a 'pseudomiopizarnos' para poder leer más horas seguidas", ha explicado Fernández.

Por otro lado, ante una pantalla se recibe luz directa y brillos, se fija más la visión y se parpadea menos. Todo ello afecta directamente a la superficie ocular, la cual se lubrica peor bajo esas circunstancias, produciendo síntomas típicos de sequedad ocular, como irritación ocular, picores o visión borrosa.

El oftalmólogo de Clínica Vila Parc recomienda tener unos buenos hábitos con las pantallas desde la infancia, evitando que los niños de menos de 3 años utilicen dispositivos electrónicos y permitiendo el acceso a los niños de 3 a 6 años un máximo de una hora diaria. De los 6 a los 16 años el tiempo máximo debería ser de 2 horas, incluyendo descansos periódicos.

"Si mejoramos nuestros hábitos, reduciendo el uso de pantallas en aquellas edades más sensibles, realizando más actividades al aire libre para no fomentar las tareas en visión próxima, estamos previniendo futuras miopías", ha sugerido.

ENFERMEDADES PREVENIBLES

Las alteraciones visuales más habituales son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, que son los defectos de graduación que se pueden corregir con gafas.

Por otra parte, la ambliopía (ojo vago) es una alteración frecuente en la que se frena el desarrollo visual del ojo debido a la ausencia de un estímulo visual correcto. "Cuando algo interfiere en la visión durante el período crítico de su desarrollo, lo que sucede es que el cerebro entiende que esa imagen que recibe es errónea, no la procesa como tal y empieza a omitir las imágenes que le van llegando de ese ojo, frenando su desarrollo visual", ha señalado Fernández.

Todas estas patologías son prevenibles en mayor o menor medida. A pesar de que hay una cierta predisposición sobre la que no se puede actuar cuando el niño nace con un defecto de graduación, sí que se puede prevenir que ese defecto genere una disminución de la visión que sea permanente e irreversible, siempre que se detecte el problema a tiempo.

Para ello serán imprescindibles las revisiones periódicas. La más importante es la que se realiza entre los 3 y 5 años, en la cual se pueden detectar patologías importantes, como el ojo vago. Si existen precedentes de patología ocular en la familia, se sugiere comenzar con las revisiones anuales entre los 0 y los 3 años.

A partir de los 6 años en adelante, y durante el período escolar, es aconsejable una revisión anual, ya que en este periodo pueden aparecer defectos visuales como la cada vez más prevalente miopía.

Enfermedades como la hipermetropía y el astigmatismo suelen permanecer estables en el tiempo, mientras que la miopía puede ir progresando año tras año, lo que obliga a ir actualizando la corrección de las gafas o plantear un tratamiento en aquellos casos con progresiones anuales muy elevadas para intentar frenarlas.

En el caso del ojo vago, es un problema que se va a manejar hasta que se complete el desarrollo visual, a los 8 o 9 años. A partir de ahí, la visión que hayamos podido recuperar es la que vamos a mantener durante el resto de la vida.