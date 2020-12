La importancia de la glándula timo para garantizar embarazos saludables

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación internacional dirigido por la Universidad de British Columbia (UBC), en Canadá, ha descubierto por primera vez la importancia del timo, una pequeña glándula escondida detrás del esternón que trabaja para prevenir el aborto espontáneo y la diabetes en mujeres embarazadas mediante el control metabólico y la inmunidad durante el embarazo, según publican en la revista 'Nature'.

La forma en que el sistema inmunológico se adapta para apoyar a la madre y al feto ha desconcertado a los investigadores durante décadas. El estudio, realizado por un equipo de investigación internacional en el que participa el investigador Josef Penninger, de la UBC, revela una respuesta.

Los investigadores han descubierto que las hormonas sexuales femeninas instruyen cambios importantes en el timo, un órgano central del sistema inmunológico, para producir células especializadas llamadas Tregs para hacer frente a los cambios fisiológicos que surgen durante el embarazo.

Los investigadores también identificaron a RANK, un receptor expresado en una parte del timo llamada epitelio, como la molécula clave detrás de este mecanismo.

"Sabíamos que RANK se expresaba en el timo, pero se desconocía su función en el embarazo", reconoce el autor principal del estudio, el doctor Penninger, profesor del departamento de genética médica y director del Instituto de Ciencias de la Vida de la UBC.

Para comprenderlo mejor, los autores estudiaron ratones en los que se había eliminado RANK del timo. "La ausencia de RANK impidió la producción de Tregs en el timo durante el embarazo. Eso resultó en menos Tregs en las placentas, lo que llevó a tasas elevadas de aborto espontáneo", señala la autora principal del estudio, la doctora Magdalena Paolino, profesora asistente en el departamento de Medicina en el Instituto Karolinska.

Los hallazgos también ofrecen nuevos conocimientos moleculares sobre el desarrollo de la diabetes durante el embarazo, conocida como diabetes gestacional, una enfermedad que afecta aproximadamente al 15 por ciento de las embarazadas en todo el mundo y sobre la cual los científicos aún saben poco.

En embarazos saludables, los investigadores encontraron que Tregs migró al tejido graso de la madre para prevenir la inflamación y ayudar a controlar los niveles de glucosa en el cuerpo. Las ratones embarazadas que carecen de RANK tenían niveles altos de glucosa e insulina en la sangre y muchos otros indicadores de diabetes gestacional, incluidas las crías más grandes que el promedio.

"Al igual que los bebés de mujeres con diabetes durante el embarazo, los cachorros recién nacidos eran mucho más pesados que la media", dice la doctora Paolino.

La deficiencia de Tregs durante el embarazo también resultó en efectos transgeneracionales duraderos en la descendencia. Los cachorros siguieron siendo propensos a la diabetes y al sobrepeso durante toda su vida. Dar a los ratones con deficiencia de RANK Treg derivados del timo aislados de embarazos normales revirtió todos sus problemas de salud, incluidos el aborto espontáneo y los niveles de glucosa materna, y también normalizó el peso corporal de las crías.

Los investigadores también analizaron a mujeres con diabetes durante el embarazo, revelando un número reducido de Tregs en sus placentas, similar al estudio en ratones.

"El descubrimiento de este nuevo mecanismo subyacente a la diabetes gestacional ofrece potencialmente nuevos objetivos terapéuticos para la madre y el feto en el futuro", dice la coautora doctora Alexandra Kautzky-Willer, investigadora clínica de la Universidad Médica de Viena.

"El timo cambia enormemente durante el embarazo y cómo tal recableado de un tejido completo contribuye a un embarazo saludable ha sido uno de los misterios restantes de la inmunología", agrega el doctor Penninger.

"Nuestro trabajo durante muchos años no solo ha resuelto este rompecabezas (las hormonas del embarazo reconectan el timo a través de RANK) sino que ha descubierto un nuevo paradigma para su función: el timo no solo cambia el sistema inmunológico de la madre para que no rechace al feto, pero el timo también controla la salud metabólica de la madre", explica.

"Esta investigación cambia nuestra visión del timo como un órgano activo y dinámico necesario para proteger los embarazos", resalta el doctor Penninger.