El impacto de la conmoción cerebral al practicar deporte es diferente en quienes no lo hacen profesionalmente

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las conmociones cerebrales relacionadas con el deporte (SRC, por sus siglas en inglés) podrían no estar asociadas con riesgos cognitivos a largo plazo para los atletas no profesionales, según sugiere un nuevo estudio.

De hecho, los participantes del estudio que habían sufrido una SRC tenían un mejor rendimiento cognitivo en algunas áreas que aquellos que nunca habían sufrido una conmoción cerebral, lo que indica posibles efectos protectores de la participación en deportes. Publicada en el 'Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry' (JNNP), la investigación revela que las personas que informaron haber experimentado alguna conmoción cerebral durante su vida tuvieron un rendimiento cognitivo marginalmente mejor que aquellos que no informaron haber sufrido conmociones cerebrales.

El trabajo es una colaboración entre investigadores de la UNSW Sydney (Australia), la Universidad de Oxford, la Universidad de Exeter (ambas en Reino Unido) y la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Estos analizaron datos de más de 15.000 participantes del estudio PROTECT, con sede en el Reino Unido , de personas de entre 50 y 90 años. Esta investigación en curso tiene como objetivo comprender el envejecimiento cerebral y el deterioro cognitivo.

"Nuestros hallazgos sugieren que hay algo en la práctica deportiva, incluso si una persona puede sufrir una conmoción cerebral, que puede ser beneficioso para los resultados cognitivos a largo plazo", comenta el doctor Matt Lennon investigador del Centro para el Envejecimiento Cerebral Saludable (CHeBA) en Medicina y Salud de la UNSW y autor principal del estudio.

"Si bien es posible que quienes practican deportes hayan tenido acceso a una mejor educación y a más recursos, en el análisis controlamos estos factores, por lo que eso no explica el resultado. Nuestra hipótesis es que puede haber efectos físicos, sociales y conductuales a largo plazo del deporte que pueden hacer que los adultos sean más saludables en la vejez", afirma Lennon.

Es destacable que se trata del estudio más amplio hasta la fecha que examina los efectos cognitivos a largo plazo de la SRC. Los investigadores recopilaron los antecedentes de conmoción cerebral de 15.214 participantes mediante el Cuestionario de detección de lesiones cerebrales. Entre ellos, 6227 (39,5 por ciento) informaron al menos una conmoción cerebral y 510 (3,2 por ciento) al menos una conmoción cerebral moderada a grave. En promedio, los participantes informaron haber sufrido su última lesión en la cabeza una media de 29 años antes del estudio y su primera lesión en la cabeza una media de 39 años antes.

Los investigadores compararon la función cognitiva entre individuos con 0, 1, 2 y 3+ SRCs y 0, 1, 2 y 3+ conmociones cerebrales no relacionadas con el deporte (es decir, por caídas, accidentes automovilísticos, agresiones y otras causas). El grupo SRC mostró una memoria de trabajo un 4,5 % mejor que aquellos que no habían experimentado una SRC y una capacidad de razonamiento un 7,9 % mejor que aquellos sin conmociones cerebrales. Aquellos con un SRC también tenían mejor razonamiento verbal y atención en comparación con aquellos sin SRC.

Por el contrario, los participantes con 3 o más nSRC (es decir, cosas como accidentes y agresiones) tenían peor velocidad de procesamiento y atención, y una trayectoria decreciente de razonamiento verbal con la edad.

"Este estudio sugiere que el deporte podría tener beneficios a largo plazo que podrían superar los efectos negativos de las conmociones cerebrales, lo que podría tener implicaciones importantes para las decisiones políticas en torno a la participación en deportes de contacto. También puede ser que las lesiones en la cabeza no relacionadas con el deporte provoquen un mayor daño cerebral que las conmociones cerebrales relacionadas con el deporte", afirma la autora principal, la profesora Vanessa Raymont de la Universidad de Oxford y Oxford Health NHS Foundation Trust.s.

"Si bien estos resultados no indican la seguridad de ningún deporte en particular, sí indican que los deportes en general pueden tener mayores efectos beneficiosos para la salud cognitiva a largo plazo que el daño que causan, incluso en aquellos que han sufrido una conmoción cerebral", agrega por otra parte el doctor Lennon. Este hallazgo no debe exagerarse: los efectos beneficiosos fueron pequeños y en las personas que habían sufrido dos o más conmociones cerebrales relacionadas con el deporte ya no hubo ningún beneficio por la conmoción cerebral. Además, este estudio no se aplica a las conmociones cerebrales en deportistas profesionales, cuyas lesiones en la cabeza tienden a ser más frecuentes, debilitantes y graves", concluye.