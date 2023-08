Identifican proteínas no colágenas en la matriz ósea que pueden regular la regeneración ósea y la osteoporosis

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio del proyecto PhyloBone de la Universidad de Turku (Finlandia) ha identificado cientos de proteínas no colágenas en la matriz ósea que pueden desempeñar funciones reguladoras en la formación y regeneración ósea.

Este hallazado, publicado en la revista 'Bone Research', abre la puerta a nuevos tratamientos y medidas preventivas para la regeneración ósea y la investigación de la osteoporosis.

La osteoporosis es uno de los problemas óseos más comunes en la población anciana a nivel mundial. Aproximadamente nueve millones de fracturas por año (en promedio, una cada tres segundos) son causadas por la osteoporosis, que contribuye significativamente a las tasas de morbilidad y mortalidad en los países desarrollados. Dado que la esperanza de vida está aumentando a nivel mundial, la osteoporosis se ha convertido en un tema emergente, ya que afecta significativamente la calidad de vida de las personas en la mayoría de los países.

"Nuestro proyecto PhyloBone utiliza un enfoque novedoso, basado en los principios de la biología evolutiva, para estudiar la formación ósea, que contribuirá sustancialmente a la identificación de mecanismos moleculares y nuevos objetivos farmacológicos", dice el co-investigador principal del proyecto PhyloBone, el doctor Pere Puigbò.

Dado que la matriz ósea, que forma la mayor parte de la masa ósea, desempeña funciones tanto estructurales como reguladoras, los componentes orgánicos no colagenosos tienen una función clave en la regulación ósea. Se sabe, por ejemplo, que pocas proteínas no colágenas, como la osteopontina, desempeñan un papel importante en la formación de hueso. Sin embargo, la matriz ósea está compuesta por cientos de proteínas que no se conocen bien y que pueden desempeñar un papel regulador importante en la regeneración ósea y la osteoporosis.

"Nuestro proyecto ha identificado 255 proteínas en 30 especies de vertebrados. El objetivo del proyecto es servir como un recurso valioso para futuras investigaciones en las áreas de regeneración ósea, osteoporosis y campos relacionados", dice el doctor Puigbò.

La base de datos del proyecto PhyloBone proporciona el recurso más completo de proteínas de matriz ósea en humanos y organismos modelo, y tendrá un impacto en campos de investigación como la regeneración ósea, la osteoporosis y mecanobiología.

"Nuestro estudio indica que varias proteínas no colágenas son determinantes para regular la formación y regeneración ósea", dice el coinvestigador principal del proyecto PhyloBone, el doctor Miho Nakamura.