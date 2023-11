Identifican "por primera vez" un virus que se adhiere a otro para infectar a su huésped

El hallazgo ha sido con bacteriófagos de Streptomyces scabiei



BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universitat Autònoma de Brcelona (UAB) y de las universidades de Maryland en Baltimore County (UMBC) y de Washington en St. Louis (WashU) han identificado "por primera vez" una asociación en la que un virus se adhiere al cuello de otro para introducirse en el organismo huésped y replicar su material genético.

Publicado en el 'Journal of the International Society for Microbial Ecology', el estudio describe la "primera observación" de un virus satélite que se adhiere sistemáticamente a su ayudante, ha informado la UAB en un comunicado de este lunes.

El hallazgo se ha realizado en bacteriófagos (virus que infectan a las células bacterianas) de la bacteria del suelo Streptomyces scabiei, y los investigadores han descubierto que el bacteriófago satélite se adhiere al cuello del virus ayudante.

A partir de imágenes de microscopía electrónica de transmisión (MET), los investigadores han detectado que el 80 % de los bacteriófagos ayudantes (40 de 50) tenían un satélite unido al cuello, y otros mostraban remanentes del satélite en el cuello "a modo de marcas de mordeduras".

MINIFLAYER Y MINDFLAYER

El nuevo bacteriófago satélite y su ayudante han sido denominados, respectivamente, MiniFlayer y MindFlayer por los estudiantes de grado participantes en el estudio.

Ambos virus habrían coevolucionado durante al menos 100 millones de años, y el satélite "habría estado durante todo este tiempo sintonizando y optimizando su genoma para asociarse a su ayudante".

El próximo paso de los investigadores del estudio publicado será intentar averiguar cómo se adhiere el satélite y "cuán común puede ser este fenómeno".