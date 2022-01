Identifican la presencia de una conexión específica entre una proteína y una molécula de lncRNA en el cáncer de hígado

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

En un nuevo estudio realizado por investigadores del Instituto Karolinska en Suecia han identificado la presencia de una conexión específica entre una proteína y una molécula de lncRNA en el cáncer de hígado. Este descubrimiento aporta un mayor conocimiento que puede contribuir a un mejor diagnóstico y futuros tratamientos contra el cáncer.

El estudio, publicado en la revista 'Gut', muestra que al aumentar la presencia de la molécula lncRNA, los depósitos de grasa de la célula tumoral disminuyen , lo que hace que cese la división de las células tumorales, y finalmente mueran.

Nuestro genoma da instrucciones a nuestras células que determinan la función altamente especializada de cada tipo de célula. La información se envía utilizando dos tipos diferentes de moléculas de ARN: el ARN codificante que convierte el ADN en proteínas y el ARN no codificante que no produce proteínas.

Debido a que las moléculas de ARN no codificantes no producen proteínas, no han sido el principal foco de investigación en el pasado, a pesar de que representan aproximadamente el 97 por ciento del ARN en nuestro cuerpo. Sin embargo, se ha demostrado que ciertas proteínas, llamadas proteínas de unión al ARN, desempeñan un papel crucial en el cáncer debido a su capacidad para afectar varias propiedades diferentes de las moléculas de ARN.

"Con la ayuda de material de tejido donado por pacientes con cáncer de hígado, hemos podido mapear tanto la parte codificante como la no codificante de nuestro genoma para identificar qué proteínas de unión al ARN tienen una alta presencia en las células de cáncer de hígado. Descubrimos que muchas de estas proteínas interactuaban con un tipo largo de moléculas de ARN no codificantes, las llamadas lncRNA", señala la autora principal del estudio, Claudia Kutter, investigadora del Departamento de Microbiología, Tumor y Biología Celular, Karolinska Institutet.

El equipo de investigación realizó un estudio más detallado de un emparejamiento específico de una proteína de unión a ARN (CCT3) y una molécula de lncRNA (LINC00326). Usando tecnología CRISPR avanzada, pudieron reducir y aumentar la cantidad de proteína y lncRNA para ver cómo afectaba a las células cancerosas. Cuando se incrementó el lncRNA, los depósitos de grasa de la célula tumoral disminuyeron, la división celular cesó y muchas de las células cancerosas murieron. Tras los estudios de laboratorio, los resultados también se verificaron 'in vivo'.

El descubrimiento de los investigadores proporciona una idea de la interacción entre las proteínas de unión al ARN y las moléculas de lncRNA, y contribuye a una mejor comprensión científica de su papel en los tumores. "Las actividades del par CCT3-LINC00326 ya se pueden usar en el diagnóstico y pronóstico del cáncer de hígado", dice el primer autor del estudio, Jonas N'rskov S'ndergaard, investigador del grupo de investigación de Kutter.

"Sin embargo, el conocimiento de este emparejamiento particular es solo el comienzo y hay muchas más combinaciones de proteínas de unión a ARN y moléculas de ARNlnc que investigaremos más a fondo. A largo plazo, estos hallazgos pueden ayudar a contribuir a tratamientos nuevos y efectivos, como los tratamientos basados ??en ARN que se dirigen solo a las células enfermas, con la posibilidad de reducir los efectos secundarios", concluye.