Identifican una mutación responsable de la taquicardia sinusal inapropiada en una familia española

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cardiólogos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada han identificado una familia con taquicardia sinusal inapropiada y, tras realizar un análisis genético mediante técnicas de secuenciación masiva de la primera paciente diagnosticada y de todos los familiares que dieron su consentimiento, se ha demostrado que todos los sujetos con TSI eran portadores de una mutación en HCN4 que codificaba los canales p.V240M HCN4.

Los canales HCN4 generan la If que es la corriente "marcapasos", responsable de que el corazón genere latidos espontánea y rítmicamente. Todo lo que aumenta la amplitud de la If, aumenta la frecuencia cardiaca (produce taquicardia), en particular, el incremento de las concentraciones de nucleótidos cíclicos (AMPc y GMPc) producido, por ejemplo, por la liberación de adrenalina como consecuencia del ejercicio, el estrés o la ansiedad.

Los HCN4 permiten la entrada de K+ y algo de Na+ al interior celular y tienen una peculiaridad que los distingue del resto de tipos de canales iónicos: se abren cuando el potencial de la membrana celular se hace más negativo, esto es, con la hiperpolarización en lugar de con la despolarización.

Esta propiedad, junto con su sensibilidad a los cambios en las concentraciones de nucleótidos cíclicos, es lo que les da nombre. Para no abrirse con la despolarización disponen de un dominio en el extremo N-terminal de la proteína denominado HCN.

El exhaustivo estudio clínico, publicado en la revista 'PNAS', que incluía registros electrocardiográficos continuos durante al menos 24 horas (Holter) y llevado a cabo en la unidad de enfermedades cardiovasculares familiares del Servicio de Cardiología de dicho Hospital, indicó que todos los portadores de la mutación tenían TSI y que ninguno de los no portadores tenía el síndrome (penetrancia completa).

Una vez completado el estudio clínico contactaron con el Grupo de Farmacología y Electrofisiología Cardiacas de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid dirigido por los investigadores Eva Delpón y Ricardo Caballero perteneciente al CIBER de enfermedades cardiovasculares.

Los investigadores han podido demostrar que los canales p.V240M HCN4 generaban una corriente marcapasos significativamente mayor que la generada por los nativos y que este aumento no se debía a que los canales fueran más sensibles al AMPc.

El residuo V240 está en el dominio HCN y su sustitución por metionina permite que el canal no necesite que el potencial de membrana alcance valores muy negativos para abrirse (desplaza la dependencia de voltaje de la activación) todo ello sin modificar su selectividad iónica, los niveles de expresión en la membrana, ni su sensibilidad a la ivabradina, un inhibidor selectivo de la If con el que fueron tratados con éxito los pacientes.