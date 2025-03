Identifican un aditivo peligroso en un tipo de bebidas granizadas y piden que no las consuman niños menores de 8 años

MADRID, 12 Mar. (EDIZIONES) -

Es necesario revisar los consejos de salud pública sobre el consumo seguro de bebidas heladas que contienen glicerol, también conocidas como slushees. Así lo concluyen expertos de la University College de Dublin, y del Centro Nacional de Trastornos Metabólicos Hereditarios, Children's Health Ireland en Temple Street, ambos en Irlanda.

Para llegar a esta conclusión, se realizó una revisión detallada de las historias clínicas de 21 niños que se enfermaron gravemente poco después de beber uno de estos productos. Sus hallazgos, publicados en la revista 'Archives of Disease in Childhood', muestran que en cada caso el niño se sintió gravemente enfermo con un conjunto de síntomas poco después de beber una bebida helada, lo que los investigadores denominan síndrome de intoxicación por glicerol.

Las características clínicas y bioquímicas fueron similares en todos estos niños e incluyeron reducción de la conciencia, una caída repentina y brusca del nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia) y una acumulación de ácido en la sangre (acidosis metabólica). Estos síntomas, cuando ocurren juntos, pueden indicar intoxicación o trastornos metabólicos hereditarios, lo que requiere más investigaciones.

BEBIDAS CON GRANIZADO DE COLORES BRILLANTES

Los investigadores señalan que las bebidas con granizado de colores brillantes están diseñadas para atraer a los niños. Si bien los ingredientes varían, la mayoría de las que se venden en el Reino Unido e Irlanda son productos "sin azúcar añadido" o "sin azúcar" y contienen glicerol (E422, también conocido como glicerina), añaden.

En cuanto a si este compuesto se encuentra también en productos vendidos en España, no se menciona específicamente en el artículo, pero dado que el glicerol (E422) es un aditivo alimentario aprobado en la Unión Europea, de uso común en bebidas congeladas o granizadas. Los productos con glicerol suelen encontrarse bajo etiquetas que mencionan que son "sin azúcar añadido" o "bajos en azúcares".

PARA QUÉ SIRVE EL GLICERÓL

El glicerol impide que el hielo se congele por completo, manteniendo así el efecto granizado en ausencia de un alto contenido de azúcar, explican. Con el objetivo de informar las políticas de salud pública y brindar orientación a los padres, los investigadores examinaron los registros médicos de 21 niños que se habían enfermado gravemente después de consumir una bebida helada y a los que inicialmente se les había diagnosticado hipoglucemia después de su llegada a atención de emergencia. A excepción de un niño remitido en 2009, todos los demás fueron remitidos para una revisión más exhaustiva entre 2018 y 2024.

El diagnóstico se basó en la confirmación mediante pruebas de laboratorio de al menos dos de los siguientes: hipoglucemia, acidosis metabólica, gliceroluria (niveles elevados de glicerol en la orina) y estuvo respaldado por resultados negativos de pruebas bioquímicas, enzimáticas y/o genéticas para trastornos metabólicos hereditarios subyacentes.

Se disponía de información sobre el sexo de 18 de los niños, de los cuales algo más de la mitad (10; 56%) eran varones. Su edad media era de 3 años y medio, pero variaba entre 2 y casi 7 años. En 15 de los niños se conocía la rapidez con la que enfermaron: en 14 (93%) fue en menos de 60 minutos. De manera similar, en 17 se conocía el estado de conciencia, y en 16 se redujo de manera significativa y repentina. Un niño sufrió una convulsión. Se realizaron estudios neurológicos urgentes en 4 (33%) de los 12 niños.

QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL CONSUMO DEL ADITIVO

Se había documentado hipoglucemia (glucosa en sangre de 2,6 mmol/l o inferior) en veinte niños, pero en 13 (65%) esta era incluso inferior, lo que indicaba hipoglucemia grave. Se observó acidosis metabólica en 16 de los 17 niños para los que se disponía de esta información.

Doce de los 16 niños tenían niveles bajos de potasio y 8 de los 9 en los que se midió este nivel tenían niveles de grasa en sangre falsamente altos (pseudohipertrigliceridemia). Los investigadores concluyeron que los niños habían sufrido un síndrome de intoxicación por glicerol.

Todos los niños se recuperaron rápidamente después de la reanimación inicial y la estabilización de su nivel de glucosa en sangre. Se les dio el alta con el consejo de evitar las bebidas granizadas. Veinte lo hicieron y no volvieron a sufrir episodios de hipoglucemia. No obstante, uno de ellos bebió otra bebida helada a los 7 años y desarrolló síntomas en una hora, que rápidamente progresaron a vómitos y somnolencia. Los padres le dieron al niño una bebida con glucosa y llamaron a una ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, la glucemia del niño había vuelto a la normalidad y los síntomas ya estaban desapareciendo.

La mayoría de los casos de la serie se presentaron para atención de emergencia entre 2018 y 2024. Y los investigadores sugieren: "Una causa del aparente aumento reciente de casos puede ser el contenido reducido de azúcar de estas bebidas, secundario a dos factores principales: primero, la salud pública y las preocupaciones de los padres sobre la alta ingesta de azúcar, y segundo, la introducción de un 'impuesto al azúcar' sobre las bebidas con alto contenido de azúcar (>5%) en Irlanda y el Reino Unido en 2018 y 2019, respectivamente".

Estas bebidas, que se venden en países donde no hay impuestos sobre el azúcar, contienen un contenido de glucosa mucho mayor y a menudo no contienen nada de glicerol, añaden. "Existe poca transparencia en torno a la concentración de glicerol en las bebidas con granizado; por lo tanto, no es fácil estimar una dosis segura. También es probable que la velocidad y la dosis de ingestión, junto con otros aspectos, como si la bebida se consume junto con una comida o en ayunas, o se consume después de un ejercicio de alta intensidad, puedan ser factores contribuyentes", escriben.

Dado que estas bebidas no aportan ningún beneficio nutricional ni para la salud, "las recomendaciones sobre su consumo seguro deben ponderarse en función de la seguridad", sugieren. Por ello, concluyen: "Para garantizar que las recomendaciones a nivel de población sean seguras y puedan interpretarse fácilmente a nivel parental individual, y dada la variabilidad del peso en una cohorte de edad, sugerimos que las recomendaciones se basen en el peso en lugar de la edad. Alternativamente, el umbral de edad recomendado puede tener que ser más alto (8 años), para garantizar que no se exceda la dosis por peso, dada la variación normal del peso en la población".