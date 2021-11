Identificada una nueva estrategia contra el cáncer de próstata resistente al tratamiento

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Muchos pacientes con cáncer de próstata son tratados con fármacos que reducen o bloquean las hormonas que impulsan el crecimiento del tumor que, aunque son eficaces durante un tiempo, la mayoría de los pacientes acaban desarrollando resistencia a estas terapias. Ahora, un nuevo estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, ha identificado una molécula de ARN que suprime los tumores de próstata.

Según publican en 'Cancer Research', la revista de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, los científicos han descubierto que los cánceres de próstata desarrollan formas de desactivar esta molécula de ARN para permitir su crecimiento. Según la nueva investigación -realizada en ratones a los que se les implantaron muestras de tumores de próstata humanos-, restaurar este llamado ARN no codificante largo podría ser una nueva estrategia para tratar el cáncer de próstata que ha desarrollado resistencia a las terapias hormonales.

"Los fármacos que tenemos para tratar el cáncer de próstata son eficaces al principio, pero la mayoría de los pacientes empiezan a desarrollar resistencia, y los fármacos suelen dejar de funcionar al cabo de uno o dos años", explica el autor principal, el doctor Nupam P. Mahajan, profesor de cirugía en la División de Cirugía Urológica.

"En ese momento, las opciones disponibles para estos pacientes son muy limitadas --lamenta--. Nos interesa abordar esta necesidad -desarrollar nuevas terapias para los pacientes que han desarrollado resistencia- y creemos que la molécula de ARN que hemos señalado puede conducir a un enfoque eficaz".

La proteína clave que impulsa el crecimiento del tumor de próstata, el receptor de andrógenos, se une a la testosterona y estimula el crecimiento del cáncer. Al estudiar el tramo de ADN que codifica el receptor de andrógenos, los investigadores descubrieron que una sección de la molécula de ADN próxima al receptor de andrógenos producía una molécula denominada ARN largo no codificante.

Descubrieron que este ARN largo no codificante desempeña un papel clave en la regulación del receptor de andrógenos y viceversa. Debido a su posición junto al receptor de andrógenos en el genoma, los investigadores lo denominaron NXTAR (next to androgen receptor).

"En el cáncer de próstata, el receptor de andrógenos es muy inteligente --afirma Mahajan, que también es miembro investigador del Centro Oncológico Siteman del Hospital Barnes-Jewish y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington--. Nuestra investigación demuestra que suprime su propio supresor; esencialmente se une a NXTAR y lo apaga".

"Esto significa que en todas las muestras de cáncer de próstata que estudiamos, rara vez encontramos NXTAR, porque está suprimido por la fuerte presencia del receptor de andrógenos en este tipo de tumores --prosigue--. Descubrimos el NXTAR utilizando un fármaco desarrollado por mi laboratorio que suprime el receptor de andrógenos. Cuando se suprime el receptor de andrógenos, empieza a aparecer NXTAR. Cuando vimos esto, sospechamos que habíamos descubierto un supresor tumoral".

El fármaco, denominado (R)-9b, se desarrolló para atacar un aspecto diferente de la biología del cáncer de próstata, derribando la expresión del receptor de andrógenos en general, en lugar de limitarse a bloquear su capacidad de unirse a la testosterona o a reducir los niveles generales de testosterona en el organismo, como hacen los fármacos actualmente aprobados. Pero en este estudio, el (R)-9b acabó sirviendo como herramienta para revelar la presencia y el papel del NXTAR.

Al estudiar muestras de tumores de próstata humanos implantados en ratones, los investigadores demostraron que el restablecimiento de la expresión de NXTAR hacía que los tumores se redujeran. También demostraron que no necesitaban todo el ARN no codificante largo para conseguir este efecto. Una pequeña sección clave de la molécula NXTAR es suficiente para desactivar el receptor de andrógenos.

"Esperamos desarrollar tanto este fármaco (R)-9b como el NXTAR para convertirlos en nuevas terapias para los pacientes con cáncer de próstata que han desarrollado resistencia a los tratamientos de primera línea --explica Mahajan--. Una posible estrategia es encapsular el fármaco de molécula pequeña y la pieza clave de NXTAR en nanopartículas, quizá en la misma nanopartícula, y apagar el receptor de andrógenos de dos maneras diferentes".

El Moffitt Cancer Center de Tampa (Florida), donde Mahajan era miembro de la facultad antes de incorporarse a la Universidad de Washington, ha presentado una solicitud de patente sobre el fármaco (R)-9b. El inhibidor de la (R)-9b ha sido licenciado a una empresa de biotecnología de nueva creación llamada TechnoGenesys, de la que Mahajan y el coautor Kiran Mahajan son cofundadores.