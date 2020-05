El ictus en los pacientes con Covid-19 suele ser más grave que en personas no infectadas

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El ictus en los pacientes con Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, suele ser más grave que en personas no infectadas, según han comprobado investigadores del NYU Grossman School of Medicine (Estados Unidos) en un estudio publicado en el 'Stroke: Journal of the American Heart Association'.

Ahora bien, el trabajo ha puesto de manifiesto que la incidencia de los accidentes cerebrovasculares en los pacientes con Covid-19 es más baja de lo que se pensaba, ya que según los cálculos de los investigadores se produce en el uno por ciento de los casos, frente al dos o el cinco por ciento observado en "pequeños" estudios realizados en China y en Italia.

"Nuestro estudio sugiere que el ictus es una complicación poco común pero importante del coronavirus dado que son más graves en comparación con los que ocurren en pacientes que dieron negativo para el virus", han aseverado los expertos.

Para la investigación, los investigadores utilizaron registros médicos para identificar a 32 pacientes con accidente cerebrovascular entre 3.556 personas que estaban siendo tratadas por COVID-19 en los hospitales Langone de la NYU en Nueva York y Long Island entre el 15 de marzo y el 19 de abril.

Posteriormente, compararon las características de este grupo con pacientes con ictus sin el virus ingresaron durante el mismo período de tiempo, y con pacientes del año anterior, antes de que comenzara la pandemia. Así, observaron que durante el periodo de estudio, el 63 por ciento de los pacientes con coronavirus que había sufrido un ictus murió, en comparación con solo el 9 por ciento para aquellos sin el virus y el 5 por ciento de los pacientes con accidente cerebrovascular pre-pandémico.