Los ictus aumentan en personas con anemia falciforme

La incidencia de accidentes cerebrovasculares continúa aumentando en adultos y niños que viven con enfermedad de células falciformes (ECF) a pesar del ensayo de prevención de accidentes cerebrovasculares en anemia de células falciformes (STOP) que establece estándares de atención como transfusiones y pruebas para medir el flujo sanguíneo en el cerebro para aquellos considerados de alto riesgo, según un estudio publicado en 'Blood' por investigadores de la Universidad de California Davis (Estados Unidos).

Las personas que padecen anemia drepanocítica, el trastorno hereditario de los glóbulos rojos más común en los Estados Unidos, son especialmente susceptibles a sufrir eventos cerebrovasculares (ECV). Esto incluye accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, cuando un vaso sanguíneo que va al cerebro se bloquea por un coágulo sanguíneo o se rompe, y ataques isquémicos transitorios (AIT), cuando un coágulo sanguíneo bloquea temporalmente un vaso sanguíneo que va al cerebro pero no causa daño a largo plazo.

STOP, un ensayo clínico histórico publicado en 1998, demostró que las transfusiones crónicas de glóbulos rojos redujeron eficazmente la incidencia de eventos cerebrovasculares (ECV), como accidentes cerebrovasculares, en niños con alto riesgo de ECF identificados por un flujo sanguíneo anormal medido mediante una prueba Doppler transcraneal (DTC), un tipo de ecografía cerebral.

En un estudio poblacional del mundo real, Ted Wun, decano asociado de investigación clínica y traslacional en la Facultad de Medicina de la Universidad de California Davis, autor principal del estudio, y su equipo descubrieron que el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular aumentaba con la edad, duplicándose por cada 20 años de edad.

"Como hematólogos, nuestra formación enfatiza que el riesgo de accidente cerebrovascular es mayor en los niños pequeños, pero creo que eso ha dado como resultado que se preste mucha menos atención a los pacientes adultos", apunta Wun. "Hay muy pocos datos sobre [accidente cerebrovascular en adultos que viven con anemia falciforme], por lo que simplemente extrapolamos lo que sucede en los niños a los adultos, pero no sabemos si eso es apropiado o no, si los valores de corte de DTC en niños pueden aplicarse a los adultos, si el DTC funciona en pacientes adultos y simplemente no lo hacemos".

Los investigadores utilizaron datos de las bases de datos de Utilización de Departamentos de Emergencia de California (2005-2019) y Datos de Alta de Pacientes por Hospitalización (1991-2019) para identificar a 7.636 pacientes con diagnóstico de MSC. De estos pacientes, 733 (9,6%) habían experimentado al menos un ECV, definido como un accidente cerebrovascular isquémico, un accidente cerebrovascular hemorrágico o un AIT, con prevalencias de 451 (5,9%), 227 (3%) y 205 (2,7%), respectivamente. Los ECV fueron más comunes en mujeres y pacientes hospitalizados tres o más veces al año.

La incidencia acumulada de accidente cerebrovascular hemorrágico aumentó 13 veces entre los 20 y los 60 años. Además, a pesar de una disminución de dos años en los ECV después de la publicación del estudio STOP, las tasas más altas de todos los ECV ocurrieron en todos los grupos de edad en la década más reciente, 2010-2019.

"Incluso en los niños, que probablemente reciben la mejor atención para pacientes con anemia falciforme en este país, estas tendencias son opuestas a lo que desearíamos", enfatiza Wun. "En base a estos resultados, parece que las pautas STOP no se han implementado de manera efectiva".

Wun y su equipo plantearon la hipótesis de que el aumento de los accidentes cerebrovasculares después de la intervención STOP podría deberse a una menor adherencia a las pautas de detección de DTC, una tecnología mejorada para diagnosticar accidentes cerebrovasculares isquémicos, tasas bajas de terapia de transfusión sanguínea o un bajo uso de hidroxiurea, un fármaco que se utiliza comúnmente para reducir la probabilidad de que las células sanguíneas desarrollen una forma de hoz.

Los investigadores también analizaron los factores de riesgo modificables para el accidente cerebrovascular y descubrieron que los factores que aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico incluyen la hospitalización frecuente, la presión arterial alta, el colesterol alto y un accidente isquémico transitorio previo. Sin embargo, los pacientes que presentan factores de riesgo como síndrome torácico agudo, insuficiencia hepática y accidente cerebrovascular isquémico previo tenían más probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico.

Estos datos actualizados sobre los factores de riesgo modificables del accidente cerebrovascular "enfatizan la necesidad de prestar atención a las pruebas de detección de colesterol alto, presión arterial alta y otros factores de riesgo en adultos", aporta por su parte Olubusola Oluwole, profesor asistente en la Universidad de Pittsburgh y primer autor del estudio.

"Las medidas preventivas que sabemos que ayudan a prevenir los accidentes cerebrovasculares en la población general son igualmente importantes para las personas que viven con anemia drepanocítica", agrega Wun, especialmente porque las personas con anemia drepanocítica viven más tiempo y su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular aumenta.

El estudio tuvo varias limitaciones, incluida la falta de datos confiables sobre el consumo de tabaco, que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, y el genotipo de la enfermedad de células falciformes. Además, los autores no tuvieron acceso a los informes de imágenes y no pudieron confirmar radiográficamente un diagnóstico de accidente cerebrovascular. Además, la tasa de ECV en pacientes de California puede estar subestimada si los pacientes sufrieron un accidente cerebrovascular fuera del estado, murieron a causa de un accidente cerebrovascular antes de la hospitalización o si los síntomas de AIT se trataron en casa. Los investigadores esperan que este estudio estimule más estudios intervencionistas y prospectivos sobre accidentes cerebrovasculares y anemia falciforme en adultos.