Por qué el ibuprofeno y el deporte no son buenos amigos

La utilización de ibuprofeno tanto antes, como después de la práctica deportiva, está totalmente extendida, y no es una buena asociación, tal y como defiende en una entrevista con Europa Press Salud la farmacéutica Virtudes Roig, divulgadora en @ElblogdePills.

Por todos es sabido que si eres deportista profesional hay una serie de fármacos que no se pueden tomar porque puedes dar positivo en un control antidopaje. No obstante, no todo el mundo sabe, a nivel de usuario, que el ibuprofeno no es el mejor amigo del deporte, y así te lo contamos con ayuda de esta farmacéutica.

"No es un fármaco adecuado si estás haciendo deporte", advierte Roig, aunque eso sí, siempre insiste en que cada persona individualmente debe valorar su situación, dado que, tal y como justifica, "los medicamentos no son buenos o malos, sino adecuados o inadecuados", y siempre aconseja poner en una balanza el riesgo y el beneficio que nos aporta la toma de un determinado fármaco ante una situación concreta. "No se puede nunca generalizar las informaciones", pide esta experta.

Dicho lo cual, recuerda que el ibuprofeno es un antiinflamatorio que al tomarlo, por su forma de actuación, además de reducir el dolor y la inflamación, disminuye la protección de la mucosa gástrica, lo que podría ser causa de lesiones gástricas, y más cuando haces deporte, "porque el flujo sanguíneo va hacia las zonas de movimiento"; aparte de alterar el normal flujo renal; además, de disminuir la inflamación, y el dolor y la fiebre. "Entonces, no actúa sólo donde yo quiero, donde tengo el dolor de cabeza, o la rodilla me duele, sino a distintos niveles", avisa Roig.

NO SIRVE EL IBUPROFENO PARA RECUPERARNOS MEJOR

Explica que, en cualquier proceso inflamatorio, intervienen multitud de factores de los cuales, las llamadas enzimas 'cox-1' y 'cox 2' tienen un papel fundamental, tal y como refleja en '@ElblogdePills': "Las enzimas cox-1 se encuentran fundamentalmente en el riñón y en el aparato gastrointestinal. Participan en la producción de un tipo de prostaglandinas que se encargan de la protección de la mucosa gástrica, del mantenimiento del correcto flujo renal, y de la producción de colágeno entre otras funciones".

A su vez, menciona que "las enzimas cox-2 son protectoras, y no se encuentran normalmente en la célula, sino que se presentan tras la inducción inflamatoria en el tejido agredido, donde transforma el ácido araquidónico liberado por el tejido dañado, en prostaglandinas responsables de los procesos de inflamación y de fiebre".

Así, esta farmacéutica indica que, precisamente, hay un estudio que nos indica que el ibuprofeno inhibe la síntesis de prostaglandinas, y por lo tanto impide la formación de colágeno: "Si te tomas un ibuprofeno para recuperarte mejor tras una carrera, realmente este fármaco retarda la reparación de tejidos, y no sería lo más adecuado. Tomado antes, si provoca la pérdida en la barrera mucosa gástrica y podría provocar lesiones gástricas, más cuando haces un deporte de intensidad".

Es por ello por lo que Virtudes Roig mantiene que, si consumes regularmente ibuprofeno antes de practicar ejercicio, reducirás esta adaptación de los tejidos musculares a la estimulación motora, pudiendo sufrir también sobrecarga muscular y lesiones.

CÓMO TOMARLO SI VAMOS A HACER DEPORTE

"El ibuprofeno, como el resto de AINES, al inhibir la síntesis de prostaglandinas impiden la formación de colágeno, fundamental para dar resistencia a los tejidos y reparar sus lesiones. Su uso continuado provocaría un retraso en la curación de ligamentos, músculos, y tendones", insiste.

Igualmente, asegura que sí se puede tomar el ibuprofeno antes de hacer deporte de forma puntual, y si tienes un problema concreto, pero siempre debemos intentar que sea en las dosis más pequeñas, y en el menor tiempo posible para minimizar sus efectos secundarios.

¿Y CON LAS AGUJETAS?

Resalta a su vez el caso de quienes toman ibuprofeno ante la aparición de agujetas, remarcando que no se trata de una buena idea ya que, tal y como asevera esta experta, las agujetas son provocadas por la rotura de microfibras musculares durante el esfuerzo, "con lo cual si estás en reposo unos días este tejido se regenera y deja de dolerte". "El ibuprofeno ralentiza la síntesis de colágeno, por lo que es contraproducente para recuperarte de las agujetas y, por tanto, la cicatrización de tejidos", matiza.

Dice que hay otro fármaco, el paracetamol, con un perfil de seguridad mayor, y que también sirve para el dolor, pero sin efecto antiinflamatorio. "Hay que tener mucha cautela, y no se puede inducir a la automedicación. Siempre hay que tener precaución con los fármacos y que estos sean prescritos por un profesional sanitario", concluye Virtudes Roig.

