Los hombres y las mujeres dependientes del alcohol tienen bioquímicas diferentes

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio revela factores hormonales y bioquímicos que afectan la dependencia del alcohol (también conocida como trastorno por consumo de alcohol), lo que sugiere que los hombres y las mujeres con problemas de alcohol pueden beneficiarse de diferentes tratamientos. El autor principal es Victor Karpyak, profesor de psiquiatría en Mayo Clinic en Rochester, Minnesota (EE. UU.), que presenta el trabajo en el Congreso de ECNP en Milán, Italia.

Los científicos saben que los hombres y las mujeres corren distintos riesgos relacionados con el abuso del alcohol y los problemas relacionados, y que los tratamientos para el alcohol pueden tener que adaptarse de forma diferente a hombres y mujeres. Sin embargo, no se comprenden bien los mecanismos biológicos que subyacen a esas diferencias. "Este es el primer estudio de gran escala que confirma que parte de la variabilidad del trastorno por consumo de alcohol (TCA) y los problemas relacionados se asocia con combinaciones particulares de hormonas y biomarcadores químicos en hombres y mujeres. Esto podría significar que los tratamientos específicos para cada sexo pueden ser adaptados para mejorar las respuestas de hombres y mujeres con problemas de alcohol ", comenta Victor.

Como parte de un proyecto de investigación sobre el medicamento acamprosato para tratar la dependencia del alcohol, los investigadores analizaron los marcadores hormonales y proteínicos de 268 hombres y 132 mujeres con trastorno por consumo de alcohol. Correlacionaron estos marcadores con marcadores psicológicos, como el estado de ánimo depresivo, la ansiedad, el ansia, el consumo de alcohol y los resultados del tratamiento durante los primeros 3 meses de tratamiento.Al comienzo del ensayo, antes de que nadie hubiera tomado ningún medicamento, los investigadores examinaron a hombres y mujeres para detectar varios marcadores sanguíneos específicos del sexo, incluidas hormonas sexuales (testosterona, estrógenos, progesterona), así como proteínas que se sabe que afectan su reproducción (como la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante) o la biodisponibilidad de estas hormonas en la sangre (albúmina y globulina transportadora de hormonas sexuales).

Descubrieron que, al comienzo del ensayo, los hombres con trastorno por consumo de alcohol, síntomas de depresión y mayor deseo de beber alcohol también presentaban niveles más bajos de las hormonas testosterona, estrona y estradiol, así como de la proteína globulina transportadora de hormonas sexuales. No se encontraron tales asociaciones en las mujeres con trastorno por consumo de alcohol.

El profesor Karpyak afirma: " Descubrimos que existían diferentes asociaciones en hombres y mujeres. Por ejemplo, las mujeres que tenían niveles más elevados de testosterona, globulina transportadora de hormonas sexuales y albúmina también tenían más probabilidades de sufrir una recaída durante los primeros tres meses de tratamiento en comparación con las mujeres con niveles más bajos de esos marcadores bioquímicos. No se encontraron tales relaciones en los hombres. Se sabe que estas hormonas y proteínas influyen en el comportamiento y, de hecho, observamos una asociación entre los distintos niveles de estos compuestos y los distintos aspectos conductuales del trastorno por consumo de alcohol, aunque no podemos decir con certeza que uno sea la causa directa del otro. Lo que sí significa es que si se trata a un hombre y a una mujer por alcoholismo, se está tratando con diferentes puntos de partida bioquímicos y psicológicos. Esto implica que lo que funciona para un hombre puede no funcionar para una mujer, y viceversa".

Este es el primer estudio lo suficientemente amplio como para poder confirmar que determinadas combinaciones de hormonas sexuales y proteínas relacionadas pueden ser parte de las diferencias biológicas en la forma en que el alcoholismo se manifiesta en hombres y mujeres. "Necesitamos más investigaciones para entender qué significa esto para la progresión de la enfermedad y su tratamiento. Dado que muchas de esas diferencias están relacionadas con las hormonas sexuales, queremos ver en particular cómo el dramático cambio hormonal que experimentan las mujeres durante el ciclo menstrual y en la menopausia puede afectar la bioquímica del alcoholismo y guiar los esfuerzos de tratamiento", concluye el autor.