¿Los hombres más masculinos descuidan su salud? Esto es lo que dice este estudio

Un estudio reciente dirigido por investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) concluye que los niños y los hombres que adoptan conductas más alineadas con las normas de género estereotipadas en su entorno social tienen menos probabilidades de informar que reciben diagnósticos o tratamientos para factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Sus hallazgos, publicados en 'JAMA', se basan en investigaciones existentes que muestran que las presiones socioculturales para adoptar la identidad de género masculina están vinculadas a conductas perjudiciales para la salud, como el consumo de sustancias y el rechazo de terapias y recomendaciones médicas.

"Es bien sabido que el género masculino y el sexo masculino están asociados con una menor búsqueda de ayuda para una variedad de problemas de salud, especialmente la salud mental y la atención primaria. Pero los estudios anteriores no han investigado más a fondo los procesos sociales a través de los cuales el género masculino se crea de manera iterativa a través de una interacción entre el individuo y su entorno", relata Nathaniel Glasser, internista general y pediatra en UChicago Medicine y autor principal del artículo.

"En este nuevo artículo, utilizamos técnicas de medición innovadoras para observar la construcción del género masculino y cómo se asocia con la prevención de enfermedades cardiovasculares", añade.

Glasser y sus colegas analizaron datos de Add Health, un estudio longitudinal representativo a nivel nacional que recopiló mediciones de salud y respuestas de encuestas de más de 12.300 personas en múltiples puntos a lo largo de 24 años (1994-2018).

Cuantificaron la expresividad de género masculino de los participantes de Add Health identificando un subconjunto de preguntas de la encuesta que fueron respondidas de manera más diferente por los participantes que se identificaron como hombres y mujeres, y luego midieron en qué medida las respuestas de los participantes masculinos a esas preguntas coincidían con las de sus pares del mismo género.

"Cuando hablamos de expresión de género, no analizamos nada fisiológico que pueda verse afectado por el cromosoma Y. Nos centramos exclusivamente en las conductas, preferencias y creencias que los propios participantes manifiestan, y en el grado en que estas conductas y actitudes se parecen a las de sus pares del mismo sexo", señala Glasser.

Centrándose en las enfermedades cardiovasculares, los investigadores compararon las mediciones biológicas de Add Health con las respuestas de la encuesta relacionada con la salud para ver si los hombres con factores de riesgo detectables, como la presión arterial alta, informaron haber recibido diagnósticos o tratamiento para esas afecciones.

Descubrieron que los hombres que mostraban una expresión de género más estereotipada eran significativamente menos propensos a informar que un profesional de la salud les había hablado alguna vez sobre ciertas afecciones de riesgo de enfermedad cardiovascular. Incluso cuando estos hombres informaron haber recibido previamente un diagnóstico, todavía era menos probable que informaran que estaban tomando medicamentos para tratar estas afecciones.

Los factores de riesgo examinados en el estudio son todos trastornos que normalmente se detectarían mediante pruebas de detección que forman parte de la atención primaria básica. No está claro si la disminución en el diagnóstico y el tratamiento informados entre aquellos con mayor expresión de género masculino indica que los hombres no acuden a hacerse pruebas de detección; que no prestan atención a sus diagnósticos incluso cuando se las hacen; o que simplemente minimizan sus diagnósticos cuando se les pregunta por ellos. Cualquiera sea la razón subyacente, los hallazgos resaltan una oportunidad perdida para prevenir o aliviar enfermedades cardiovasculares graves más adelante en la vida.

"Nuestra hipótesis es que las presiones sociales están generando diferencias de comportamiento que afectan los esfuerzos de mitigación del riesgo cardiovascular, lo cual es preocupante porque podría conducir a peores resultados de salud a largo plazo", insiste Glasser.

En última instancia, los autores consideran que las implicaciones de esta investigación van mucho más allá del tema de la masculinidad tradicional. "Estamos viendo cómo las presiones para transmitir la identidad, ya sea que estén arraigadas en el género, la raza, la sexualidad o algo más, afectan los comportamientos de salud", resume Glasser. "Encajar y lograr el sentido de pertenencia es una tarea complicada, y creemos firmemente que una mayor simpatía, empatía y paciencia social hacia otros que emprenden esa tarea sería bueno para la salud de las personas".