Los hijos de personas alcohólicas tienen más riesgo de trastorno mental o conductas delictivas

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los hijos de padres que beben mucho alcohol tienen un riesgo elevado de sufrir una serie de experiencias adversas, como trastornos mentales, hospitalizaciones y conductas delictivas, según una nueva revisión publicada en la revista 'Journal of Studies on Alcohol and Drugs'.

"En los últimos 10 años, se ha ampliado la investigación sobre las consecuencias que se extienden más allá del bebedor. Aunque algunos estudios muestran que los daños debidos al consumo de alcohol por parte de extraños pueden ser más frecuentes, los daños causados por relaciones cercanas, como los miembros de la familia y los amigos, pueden ser más graves y angustiosos", explican los autores del Centro de Investigación de Alcohol y Drogas de la Universidad de Aarhus (Dinamarca).

Según la autora principal, Julie Brummer, la mayoría de las investigaciones sobre el daño que la bebida puede causar a los miembros de la familia se han basado en los autoinformes. Sin embargo, dado que los adultos pueden subestimar los daños que sufren los niños en su propio hogar, las encuestas podrían dar una imagen incompleta.

En su lugar, el nuevo informe revisó estudios de registros hospitalarios y otros registros centralizados, los llamados estudios basados en registros, para ofrecer una imagen más completa del daño que el consumo de alcohol de un miembro de la familia puede causar a los niños. Esto permitió abordar "resultados más graves, persistentes y poco frecuentes", según los investigadores. Y en comparación con gran parte de las investigaciones anteriores, Brummer y sus colegas pudieron examinar una gama más amplia de resultados y edades de los niños, desde el nacimiento hasta la adolescencia y más allá.

El informe incluía una revisión de 91 artículos que utilizaban estudios basados en registros realizados principalmente en países nórdicos. Los hijos de padres que bebían en exceso experimentaron una serie de malos resultados, denominados "daños del alcohol para los demás".

Entre ellos se encontraban los trastornos de salud mental en la infancia y/o la adolescencia, la mortalidad infantil y la posterior condena por un delito. Los niños también eran más propensos a tener un menor rendimiento académico, a sufrir abusos y/o negligencias y a ser colocados fuera del hogar (por ejemplo, en centros de acogida). Además, tenían un riesgo elevado de hospitalizaciones por enfermedades y lesiones físicas.

"Los registros permiten vincular fácilmente a los miembros de la familia inmediata y hacer un seguimiento de los individuos durante largos periodos de tiempo para estudiar los resultados a largo plazo. Especialmente en la región nórdica, hay datos de registro en muchos ámbitos, incluida la salud física y mental, áreas en las que sospechamos que podemos ver daños en los miembros de la familia", apunta Brummer.