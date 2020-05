¿Hay supercontagiadores de Covid-19 en España? ¿Cuánto contagia un infectado de media?

MADRID, 1 May. (EDIZIONES) -

“La gran virulencia del virus propagado por un supercontagiador es el resultado de una mayor infectividad y patogenicidad debido a mutaciones virales”, según afirma el doctor en Medicina y director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Wuhan (China) Wang Zhou, en ‘Manual de prevención del coronavirus’ (Alienta).

Y es que, según explica en una entrevista con Infosalus, el presidente de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, el doctor Jesús Rodríguez Baño, “un supercontagiador de un virus o hipertransmisor se considera a aquellas personas infectadas que contagian a un número de personas mucho mayor que la media”. Según concreta, “los casos descritos hablan de hasta 20 personas o más”.

Aunque la enfermedad de COVID-19, provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, se va conociendo día a día, la explicación de un supercontagiador de la enfermedad sería posible atendiendo a varios casos que se han registrado durante esta pandemia.

Por ejemplo, a finales de enero, China comunicó que estaba estudiando a un posible superpropagador de COVID-19, una persona de la que se sospecha que infectó a, al menos, 16 sanitarios que le atendieron.

Así, hasta el momento existen datos muy diversos sobre el número de contagios que puede favorecer una persona de media. “Depende de muchos factores y, aunque inicialmente se estimó que cada persona infectada podría transmitir el virus a otras 2 o 3 como media, los datos más recientes indican que esa cifra es en realidad mucho mayor, de entre 5 y 6”, precisa el doctor Rodríguez Baño.

Por el momento, el doctor Rodríguez Baño subraya que no se dispone de buenas formas para detectar a una persona que pueda ser superpropagadora de COVID-19, y menos precozmente. “En general, lo sospechamos ‘a posteriori’. Sin embargo, se tiene en cuenta esta posibilidad en personas con síntomas respiratorios intensos, muchas secreciones, por ejemplo, y cuando vemos un agrupamiento de casos muy importante”, detalla el especialista en enfermedades infecciosas.

Con todo ello, y sobre si en España se tiene conocimiento de algún supercontagiador de COVID-19, el presidente de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica cree que todos los profesionales tienen la impresión de haber atendido a personas en cuyo entorno hay muchos más casos de los esperados.

“Probablemente son más frecuentes de lo que pensamos. Hay que tener en cuenta que el número medio de personas a las que un paciente contagia es una media, por lo que ahí se incluyen personas que han contagiado a muy pocos, y otros que han contagiado a muchos”, insiste el experto.

PODRÍAN SER ASINTOMÁTICOS

El miembro de Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) resalta además que los supervectores de enfermedades, en este caso de la COVID-19, podrían ser asintomáticos también.

“Probablemente sí, pero no hay muchos datos. Se han descrito algunos agrupamientos de casos en los que el virus se ha transmitido a bastantes personas, y en los que los datos orientan a que el caso índice era una persona asintomática. Sin embargo, en general, se considera que la posibilidad de ser hipertransmisor sería mayor en personas sintomáticas. Lo que ocurre es que se toman medidas más rápidamente con las personas sintomáticas”, sostiene.

En cuanto a qué tiene una persona para convertirse en supercontagiadora de una infección, en este caso de COVID-19, el doctor Rodríguez Baño parte de la base de que ‘hipertransmisión’ es un concepto genérico que incluye muchas circunstancias distintas.

Por ejemplo, cita que una persona con la misma capacidad de contagio que otra podrá transmitir el virus a más personas, simplemente si tiene más contactos. “Así que lo importante sería saber, si a igualdad de contactos y de condiciones externas, una persona es más contagiosa que otra”, recalca el representante de la SEIMC.

Además, mantiene que no se conocen bien los factores que hacen que una persona sea hipertransmisora. “De la información que tenemos de otros microorganismos se plantean las posibles causas, siendo probable que se den varias de ellas: características del microorganismo (podría ser que determinados subtipos del virus sean más transmisibles que otros, pero esto no se ha demostrado), presencia de mayor carga viral en secreciones respiratorias, mayor producción de secreciones, duración de la contagiosidad, aspectos del comportamiento (más contacto físico con las personas que interactúa, hablar más cerca de otros, etc.), y aspectos ambientales (mayor concentración de personas, temperatura, humedad, etc.)”, detalla.

PERSONAS ASINTOMÁTICAS TRANSMITEN COVID-19

Finalmente, el también jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla) recuerda que una persona asintomática puede contagiar a otras personas de COVID-19.

“Cada vez está más claro que personas asintomáticas pueden transmitir el virus. No conocemos bien a cuántas de media, ni tampoco los factores que hacen que esto sea mayor o menor. Es posible porque las personas pueden tener el virus y no desarrollar síntomas, o no haberlos desarrollado todavía, pero al tenerlo en la saliva o en las secreciones respiratorias puede transmitirlo al hablar, contaminar superficies, por ejemplo”, mantiene el especialista.