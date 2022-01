¿Por que hay personas con síntomas de COVID-19 que no se hacen la prueba?

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tener síntomas leves, el escaso conocimiento de los lugares cercanos donde se realizan las pruebas y ciertos factores demográficos se han identificado como barreras para la realización de las pruebas de COVID-19, según un nuevo estudio sobre más de 4 millones de adultos en el Reino Unido publicado esta semana en la revista de acceso abierto 'PLOS Global Public Health' por Christina M. Astley, del Hospital Infantil de Boston (Estados Unidos), y sus colegas del King's College de Londres.

Las pruebas son un componente crucial de la respuesta de salud pública al COVID-19, incluso mientras los países despliegan campañas de vacunación. En el Reino Unido, se ofrecen pruebas gratuitas de PCR de COVID-19 a las personas que presenten alguno de estos tres síntomas: fiebre alta, tos nueva y continua o cambios en el sentido del olfato o del gusto. Sin embargo, más de una cuarta parte de las personas del Reino Unido que presentan estos síntomas no se someten a las pruebas.

En el nuevo estudio, Astley y sus colegas analizaron los datos de 4,3 millones de personas inscritas en el estudio Zoe COVID Symptom Study del Reino Unido, que utilizan una aplicación de teléfono inteligente para autoinformar sobre los síntomas de la COVID y los resultados de las pruebas.

Enviaron encuestas de seguimiento a finales de 2020 a casi 5.000 personas que informaron de los síntomas de COVID-19 pero no de la prueba. Los investigadores también estudiaron más de 700.000 respuestas, recibidas entre abril de 2020 y febrero de 2021, de los participantes del Reino Unido en la Encuesta Global de Tendencias e Impacto de la COVID-19 de la Universidad de Maryland (UMD-CTIS), una encuesta en curso realizada parcialmente en Facebook.

Según el estudio, la proporción de participantes en Zoe que informan de la prueba de COVID-19 entre los que declaran síntomas ha aumentado con el tiempo, pasando de menos del 20% en abril de 2020 a más del 70% en enero de 2021.

Las probabilidades de que una persona sintomática no se sometiera a la prueba eran mayores para aquellos con un solo síntoma en comparación con más síntomas (27,1% frente al 14,6%), y para aquellos con síntomas que duran dos o menos días en comparación con aquellos con síntomas más duraderos (30,1% frente al 14,6%).

En general, el 40,4% de los encuestados no fueron capaces de nombrar los tres síntomas que califican para la prueba. La identificación de los síntomas disminuyó por cada década de edad. Entre los encuestados sintomáticos de UMD-CTIS que querían hacerse la prueba pero no la tenían, el factor más citado fue no saber dónde ir (32,4%); esto aumentaba por cada década de edad y por cada 4 años menos de educación.

Los autores concluyen que se necesitan mayores esfuerzos y mejores mensajes para educar al público del Reino Unido sobre las recomendaciones de las pruebas. Los resultados, dicen, apoyan la necesidad de mensajes dirigidos a ciertos grupos demográficos de riesgo, y un énfasis en que incluso las personas con síntomas leves o transitorios pueden tener COVID-19 y deben hacerse la prueba.

"Saber cuándo y dónde hacerse la prueba es crucial para frenar la transmisión del COVID-19, y sin embargo una de cada cuatro personas con los síntomas de fiebre, tos o pérdida de olfato que califican para la prueba en el Reino Unido no se hizo la prueba --añaden--. Más de un tercio de estas personas no reconocían los tres síntomas que les permitirían someterse a la prueba, y alrededor de un tercio de los que querían someterse a la prueba no sabían dónde ir, lo que indica que se necesita una educación más eficaz para cerrar la brecha de las pruebas".

"Estos resultados también tienen implicaciones para la salud pública internacional. La aceptación de las pruebas en el Reino Unido podría ser relativamente alta en comparación con otras regiones, dado que cuenta con pruebas gratuitas, criterios de síntomas claros y coherentes y una infraestructura nacional de reservas. Esto sugiere que puede ser necesario hacer un esfuerzo aún mayor para superar las barreras de conocimiento en países con una infraestructura de pruebas más fragmentada o con criterios de prueba más matizados", concluyen.