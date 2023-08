Qué hay de nuevo en la variante actual del Covid-19: más contagiosa pero con síntomas parecidos a un resfriado

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

En el último mes España y hasta 51 países del mundo han experimentado un gran aumento de casos Covid-19 debido a la presencia de la nueva variante 'EG-5', comúnmente conocida como 'Eris', que viene de la cepa Ómicron y es "más contagiosa" pero los síntomas son "muy similares a los de un resfriado" sin llegar a causar casos más graves o más hospitalizaciones críticas.

Así lo ha explicado el profesor del Máster en Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de Valencia y experto en enfermedades tropicales, parasitología, virología y epidemiología, el doctor Raimundo Seguí, en una entrevista con Europa Press, asegurando que estos crecimientos "son normales porque cada variante nueva que sale siempre está asociada a una mayor transmisión".

"Es la ventaja que van ganando. Conforme van mutando y van apareciendo nuevas variantes, siempre son más contagiosas que las anteriores y siempre tienen un poco más de poder de escape a la inmunidad que nos han proporcionado las vacunas o las infecciones", ha detallado el doctor Seguí.

En este sentido, el experto ha explicado que, al ser un virus con tantas mutaciones, "la transmisión está muy facilitada". No obstante, la nueva variante EG.5 viene de Ómicron por lo que su sintomatología es muy similar y "no es más grave".

"Sintomatológicamente no la podemos distinguir de las anteriores. Las variantes que han derivado de la Ómicron original no han tenido mayor gravedad unas que otras", ha añadido.

Según ha informado el doctor Seguí, la principal diferencia entre todas las variantes que han sucedido desde Ómicron y el coronavirus original, conocido como el "virus de Wuhan", es que no se produce una pérdida del olfato y gusto que era "un síntoma muy característico".

Ahora, los síntomas de esta nueva variante son muy similares a la de Ómicron y se caracterizan por: fiebre, cansancio, fatiga muscular, rinitis, tos seca, cefaleas y, en ocasiones, síntomas digestivos como la diarrea o, incluso, taquicardias.

"Se equipara a muchos de los síntomas de un resfriado por el aire acondicionado, y ese es el problema que tenemos ahora y por lo que probablemente mucha gente esté transmitiendo sin saber que lo tiene, que se confunden sobre todo ahora en verano", ha asegurado el experto.

No obstante, aunque haya más contagios, el especialista ha señalado que "esta variante no ha traído tampoco más ingresos en UCI ni muchas complicaciones que no hubieran tenido ya las anteriores", pero que "no hay que dejar de pensar que siempre que esas hospitalizaciones aumentan es porque están aumentando los contagios".

La variante EG.5 es una sucesión de Ómicron por lo que, según ha asegurado el doctor Seguí, las últimas vacunas siguen siendo eficaces para proteger de una infección grave del virus, pero no del contagio. Aunque estas variantes son diferentes y pueden tener un "escape inmunológico" de las vacunas, el experto ha remarcado que, "mientras lo que haya sean variantes de Ómicron, la población está protegida" porque "las últimas actualizaciones de la vacuna se adaptaron a esta nueva variante, que cambió el curso del virus".

"Las variantes siguen circulando y, desde Ómicron, se ha creado una dinastía que no para, el virus sigue evolucionando, pero tenemos la percepción de que no porque en el último año se habla muchísimo menos", ha aseverado

¿POR QUÉ CADA NUEVA VARIANTE ES MÁS CONTAGIOSA QUE LA ANTERIOR?

Aunque la sintomatología y la forma de transmisión de esta nueva variante es muy similar a las anteriores, 'Eris' es aún más contagiosa debido a la rapidez con la que el virus muta para poder sobrevivir.

"El objetivo principal del virus siempre es sobrevivir y las mutaciones se dan en cada contagio que se produzca por lo que se multiplican muchísimo más, con lo cual esa alta tasa de reproducción lleva como consecuencia una alta tasa de mutación y siempre aparece un virus que tiene esa mutación que le permite escapar más a la barrera inmune o ser más contagioso", ha explicado el especialista.

Esto ocurre porque, para poder sobrevivir, el virus debe mejorar biológicamente para no morir y poder seguir contagiando y, con ello, seguir mutando. "Siempre hablamos de una variante preocupante, pero hay que tener en cuenta que estarán circulando miles, solo que la que se hace predominante es la que adquiere esa ventaja en la mutación", ha añadido.

"La siguiente ola será por una variante derivada de la que tenemos ahora, porque habrá ganado aún más transmisión y aún más capacidad de escape", ha concluido.

Además, esta nueva variante también presenta un gran porcentaje de personas asintomáticas, hecho que facilita aún más el contagio. "Es verdad que en las primeras variantes había más gente asintomática pero ahora, aunque suele haber un mayor porcentaje de sintomáticos, no deja de haber un porcentaje considerable de asintomáticos que van transportando el virus y haciendo que pase a otras personas", ha aclarado el epidemiólogo.

Por este motivo, el doctor Seguí ha apuntado a seguir usando las mascarillas cuando se está con personas mayores o personas vulnerables o en espacios cerrados como centros de salud y hospitales. "Es una medida de responsabilidad que no requiere mucho esfuerzo y ayuda mucho a prevenir", ha declarado.

EL CALOR NO HARÁ DESAPARECER A 'ERIS'

Con respecto a la influencia del calor en el virus y la incógnita de si el calor extremo puede hacer desaparecer esta nueva variante, como ocurre con la gripe, el experto ha asegurado que las altas temperaturas no harán desaparecer a 'Eris' ya que en esta época del año hay "más movimiento" de personas y, por tanto, más contagios.

"Se decía que con el calor el Covid-19 está más atenuado pero ya se vio desde el primer verano que no era así, de hecho, en verano hemos tenido dos olas fuertes. El calor no va a afectar", ha aclarado.

Asimismo, ha añadido que "con la movilidad del verano, empiezan las interacciones, los intercambios de gente entre distintos países y cada variante nueva se hace dominante a base de estos episodios de movilidad".