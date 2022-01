Por qué hay un colesterol 'bueno' y qué es lo que hace

MADRID, 7 Ene. (EDIZIONES) -

Pese a que pensemos lo contrario, el colesterol es una grasa que está en la sangre y que es imprescindible para múltiples procesos del organismo humano. No es malo per se. Forma parte de la membrana celular, actúa en la digestión a través de la bilis, participa en la producción de diferentes hormonas (sexuales, tiroideas, etc.) y sirve para el metabolismo de la vitamina D.

Así lo explica en una entrevista con Infosalus el doctor Antonio Álvarez-Vieitez, jefe de Cardiología del Hospital Nuestra Señora del Rosario (Madrid) y miembro de la Sociedad Española de Arterioesclerosis y de la Sociedad Española de Cardiología.

Otra de sus características es que no se disuelve en la sangre por ser una grasa: "Hay lipoproteínas que llevan el colesterol por la sangre. Uno, el llamado 'malo', de baja densidad o 'LDL', que es como un taxi, lo coge y lo distribuye por todas las células del organismo. Si está elevado hay una parte que no se distribuye y se pega en las arterias".

Después, afirma que se encontraría el colesterol bueno, de alta densidad, o 'HDL', "el taxi que recoge los excesos del colesterol que encuentra y los lleva al hígado para eliminarlos o expulsarlos por la bilis".

En cuanto a las funciones de este colesterol bueno, el doctor Álvarez-Vieitez subraya que recoge los excesos de colesterol en las arterias, los 'secuestra' y los elimina. "El 'malo' los lleva por todas las células, pero cuando su nivel es alto, se deposita en las arterias y se forman placas de ateromas, que van cerrando la luz de las arterias: infartos, ictus, y si se fracturan, embolizan las arterias. Los depósitos de colesterol también van obstruyendo las arterias", agrega.

NIVELES CORRECTOS DE COLESTEROL EN EL CUERPO

Con ello, el miembro de la Sociedad Española de Arterioesclerosis y de la Sociedad Española de Cardiología recuerda que siempre se encuentran en revisión los niveles correctos de colesterol en el cuerpo, y actualmente, el total debe estar por debajo de 200 y el LDL por debajo de 100. "Y en los pacientes que han sufrido alguna patología vascular (infarto, ictus), el LDL debe estar por debajo de 55", añade.

La forma más frecuente de descubrirlo es con un análisis de sangre, según indica el especialista del Hospital Nuestra Señora del Rosario. Ahora bien, advierte de que también hay una predisposición familiar y, en algunos casos, alteraciones en la piel, depósitos en determinadas zonas (xantelasmas), si bien subraya que esto es poco frecuente. "Lo ideal sería realizar análisis en toda la población", considera este cardiólogo.

Asimismo, el doctor comenta el peligro que supone para nuestra salud el contar con unos niveles de colesterol altos. Según alerta, el colesterol alto es el factor de riesgo "más importante" para tener un accidente vascular: infarto o ictus.

"Los otros factores importantes son la hipertensión, el tabaco y la diabetes. Estos son los que se pueden cambiar. Los que no se pueden cambiar son la edad, el sexo y la herencia (varones, mayores y si hay antecedentes familiares). El estrés, el sedentarismo y el sobrepeso también son factores que influyen", avisa el doctor Álvarez-Veitez.

Por eso, a la hora de mantener a raya nuestros niveles de colesterol, el cardiólogo resalta que es importante conocer que solamente se produce colesterol vinculado a la alimentación en un 20%, mientras que el 80% restante lo genera el hígado. "Es importante una dieta baja en grasas animales, rica en frutas, verduras y pescados. También hacer deporte, evitando el sedentarismo y el sobrepeso. Es decir, decantarse por las grasas poliinsaturadas, el aceite de oliva o los frutos secos y alejarse por completo de la comida rápida o la bollería industrial", subraya.

Con todo ello, el experto sostiene que hay últimamente una opinión generalizada de que las estatinas, unos fármacos para reducir el colesterol y los triglicéridos perjudican al organismo, si bien remarca que se trata de una idea equivocada.

"Los estudios demuestran que pueden salvar muchas vidas. Sería bueno que la conclusión de esta entrevista fuera que la mayoría de los que tienen colesterol deben tomar medicamento, las estatinas, que bajan el riesgo de arterioesclerosis. Si tiene siempre algo alto el colesterol, además de vigilar la alimentación o practicar ejercicio, se deben tomar estatinas, que disminuyen el riesgo de infartos e ictus, de accidentes cardiovasculares", sentencia el doctor Álvarez-Vieitez.