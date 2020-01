¿Has sufrido un ictus? Atiende a tu corazón en los próximos 30 días

Publicado 16/01/2020 16:58:43 CET

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las personas que han sufrido un ictus tienen más riesgo de infarto durante 30 días de haberlo padecido, según han demostrado un equipo de investigadores de la University of Western Ontario (Estados Unidos), en un trabajo publicado en la revista 'Stroke'.

En concreto, el trabajo ha logrado demostrar por primera vez que las personas que no padecen una enfermedad cardiaca y sufren un ictus tienen hasta 20 veces más probabilidades de padecer un infarto, en comparación con aquellos que no han sufrido un derrame cerebral. No obstante, el riesgo disminuye pasados los 30 días.

A esta conclusión han llegado tras analizar a más de 90.000 personas mayores de 65 años que no tenían un diagnóstico clínico de enfermedad cardiaca. Los investigadores examinaron la incidencia de eventos cardíacos en dos grupos: un grupo de poco más de 20.000 personas que tuvieron un accidente cerebrovascular y un grupo de aproximadamente 70.000 sin accidente cerebrovascular pero con factores de riesgo vascular, comorbilidades y características demográficas similares.

"A menudo se cree que la conexión entre los eventos cardiovasculares y el accidente cerebrovascular es el resultado de factores de riesgo compartidos como la presión arterial alta, la diabetes o el tabaquismo. Sin embargo, en este estudio ha habido la misma proporción de estos factores de riesgo en ambos grupos: el grupo que tuvo un accidente cerebrovascular y el grupo que no. Esto muestra que después de tener en cuenta los factores de riesgo, haber experimentado ictus reciente se asocia de forma independiente con la incidencia de eventos cardíacos adversos importantes", han recalcado los expertos.