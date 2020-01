Hallan la incidencia de la citoquina light en el hígado graso no alcohólico y diabetes tipo 2

Publicado 13/01/2020 12:01:47 CET

Una investigación dirigida por la doctora Herminia González, del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico de Valencia, indica que la citoquina light promueve la esteatosis hepática (hígado graso) y la resistencia a la insulina, según han informado fuentes de este instituto.

Andrea Herrero Cervera, primera autora del estudio, recientemente publicado en Diabetologia -la revista oficial de la European Association for the Study of Diabetes (EASD)- ha explicado que la investigación tiene como punto de partida "estudios previos que indican la implicación de la citoquina light en enfermedades metabólicas". Esta fue la base para "estudiar el papel de esta citoquina en la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la diabetes mellitus tipo 2", ha añadido.

Los resultados del estudio demuestran, según Herrero Cervera, "que la inactivación de la citoquina light en modelos de ratón sometidos a dieta alta en grasa y en colesterol disminuye la esteatosis hepática, la inflamación y la resistencia a insulina".

Las autoras del estudio -en el que, además de las investigadoras González y Herrero, han participado las doctoras Ángela Vinué y Deborah J. Burks- consideran que vías terapéuticas basadas en la inactivación de la vía de señalización dependiente de light podrían reducir la enfermedad del hígado graso no alcohólico y aliviar la inflamación en condiciones de dietas ricas en colesterol y grasa.

Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 ha aumentado, en las últimas tres décadas, de un 4,7% a un 8,5% en adultos mayores de 18 años y se estima que será la séptima causa de mortalidad en 2030.

Entre las complicaciones asociadas a la diabetes mellitus tipo 2 se encuentran las enfermedades hepáticas, como la enfermedad del hígado graso no alcohólico. La enfermedad del hígado graso no alcohólico se caracteriza por la acumulación de lípidos en el hígado, alteración conocida como esteatosis hepática, por la inflamación y por la fibrosis, entre otras características. La progresión de esta enfermedad puede desembocar en cirrosis y carcinoma hepatocelular.