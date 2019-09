Hallan células madre en el cerebro capaces de generar neuronas y células gliales

Publicado 19/09/2019 17:34:46 CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han descubierto, en un trabajo realizado en ratones, que el cerebro tiene células madre capaces de seguir generando neuronas y células glia después de nacer.

Se trata de un hallazgo, publicado en la revista 'Stem Cell Reports', que puede cambiar el enfoque actual sobre la generación de nuevas células en el cerebro adulto, el cual siempre había estado centrado en el linaje neuronal y no en el glial, que engloba astrocitos y oligodendrocitos que componen, al menos, la mitad de las células presentes en el cerebro adulto.

Anteriores trabajos habían mostrado la existencia de células progenitoras multipotenciales que daban lugar a los distintos tipos neurales 'in vitro'. Sin embargo, hasta el momento, no se había descrito una relación clonal entre células de distintos tipos, como son neuronas y células gliales, a partir de progenitores neonatales en el telencéfalo in vivo.

"Este estudio abre nuevas puertas para comprender mejor la relación entre células hermanas de distintos tipos en el sistema nervioso central, lo que podría ayudar en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas, como la reprogramación celular. El comportamiento de estos progenitores que perduran en el cerebro postnatal puede facilitar la compresión de procesos como la neurodegeneración y, por supuesto, de la nueva generación de neuronas en el adulto, que habrá que confirmar el cerebro adulto humano", explica la investigadora del Instituto Cajal del CSIC, Laura López Mascaraque.

Este trabajo ha sido posible gracias a un nuevo método de análisis clonal denominado 'UbC-StarTrack', desarrollado por este mismo grupo de investigación, y que permite marcar cada célula madre con un código de barras específico y distinto, mediante la expresión de proteínas fluorescentes de distintos colores. De esta forma se crea un código de color estable y único en una célula que permite identificar a toda su descendencia.

"Así es como hemos podido estudiar la distribución e identidad de las células que provienen de una misma célula progenitora (madre) en cerebros neonatales. 'UbC-StarTrack' ha revelado que un progenitor postnatal todavía es capaz de generar células hermanas que incluyen tipos celulares de varios linajes como neuronas, astrocitos y oligodendrocitos", ha zanjado la investigadora.