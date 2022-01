Cómo hacer un test de antígenos para el autodiagnóstico de Covid-19: cuándo funcionan y fallan

MADRID, 19 Ene. (EDIZIONES) -

La evolución de la pandemia es tal, y la disponibilidad de los test de autodiagnóstico es más factible ahora desde que su precio se ha reducido a casi tres euros, que es fundamental hacer un buen uso de ellos para detectar cuanto antes un posible contagio de COVID-19 y así frenar la expansión de esta enfermedad.

En primer lugar, ante la aparición de posibles síntomas (tos, fiebre, sensación de catarro, debilidad, malestar general, etc) lo primero que debemos hacer es aislarnos, estar tranquilos, e ir observando cómo evolucionamos, para realizarnos después un test de antígenos de autodiagnóstico, de los disponibles en las farmacias.

El problema que hoy en día se está presentando con estas pruebas de autodiagnóstico que podemos hacernos desde casa es que no siempre al inicio de la infección salen con resultado positivo.

Según explica en una entrevista con Infosalus el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, el doctor Rafael Cantón, miembro también también de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), esto puede ocurrir por varios motivos que a continuación detallamos.

Primero apunta a que estas pruebas se hacen antes de tiempo: "Alguien tiene un contacto estrecho y decide inmediatamente hacerse un test de antígenos o la PCR antes de que las pruebas tengan sensibilidad en la detección, para certificar que las personas están infectadas. Las pruebas tienen también unos límites de detección y si se hacen antes de tiempo la probabilidad de que sean negativas es más alta".

Así, indica que el momento idóneo para realizarse una prueba de autodiagnóstico es cuando la persona empieza a tener síntomas. Es entonces, según insiste el doctor Cantón, cuando el posible infectado de COVID-19 empieza a tener una alta probabilidad de que esa prueba sea positiva. Lo que no debe hacerse es justo al día siguiente de mantener el contacto con el positivo hacerse antígenos los antígenos, según matiza: "Si no tiene síntomas la probabilidad de que dé positivo es muy baja, aun en el supuesto caso de que se haya infectado".

También el experto señala que puede ocurrir que los test de antígenos de autodiagnóstico den negativo, a pesar de que la persona esté infectada, porque hay contagiados que pueden debutar con síntomas y la carga viral en la zona de la toma de muestras sea baja o bien esta sea inadecuada o no sea suficiente.

"Hay varios tipos de antígenos, algunos nasales, otros con saliva. En el caso de hacérselo nasal la gente se introduce un poco la torunda y con eso considera que es suficiente, y solo los introduce hacia la parte de más hacia afuera de la nariz, y hay que introducir el bastoncillo un poco más. Si uno se lo hace a sí mismo parece que no lo controla o que le da miedo y a lo mejor la muestra es inadecuada en estos casos, apostilla.

A su vez, el experto en Microbiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid mantiene que otra de las razones por las que estas pruebas den negativo, a pesar de que la persona esté infectada, es que no todas las pruebas cuentan con una sensibilidad del 100% y siempre habrá un porcentaje de casos que no estén cubiertos.

OTRA PATOLOGÍA RESPIRATORIA

La otra situación que puede darse con un resultado negativo de antígenos es que la persona esté afectada por otra patología respiratoria distinta a la COVID-19: "Aunque no tentemos gripe ahora, ahora hay muy poca, hay pacientes con catarros comunes o con gripe".

Es más, advierte de que lo que puede empezar a ocurrir en esta época del año es que florecen las cupresáceas (setos de jardín, árboles y arbustos), con muchos alérgicos en España. "En estos casos la sintomatología que da en algunas personas es a nivel de vías respiratorias altas, rinorrea y mucosidad por ejemplo, y podría confundirse una situación de alergia a estos pólenes con la COVID-19", precisa. Añade el doctor Cantón que no todas las marcas de antígenos son adecuadas, y de hecho recuerda que hubo una alerta reciente de la AEMPS en este sentido.

GUÍA PARA REALIZARSE CORRECTAMENTE

Desde la AEMPS indican que la prueba se debe realizar de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante, en los 7 primeros días de la infección, y más concretamente en los 5 primeros días con síntomas, cuando la carga viral está en su punto más álgido.

"Debes tener en cuenta la posibilidad de obtener resultados falsos positivos y falsos negativos, en caso de realizar la prueba sin tener síntomas o cuando la carga viral es baja", apostilla, por lo que en algunos casos ante la persistencia de síntomas sea necesaria la repetición del test.

Si el resultado es positivo se obtendrán dos líneas de color, la del test (T) y la línea de control (C); en cambio, si es negativo solo se teñirá la línea de control (C). "Aunque el test solo muestre la línea de control (C) y sea, a priori, negativo, no excluye la posibilidad de infección. Puede ser que la carga viral sea demasiado baja para ser detectada. No debes relajar las medidas de protección, uso de mascarilla, higiene de manos y distancia interpersonal. Si además presentas síntomas compatibles con COVID-19 o eres contacto estrecho de una persona diagnosticada con la enfermedad, comienza inmediatamente tu autoaislamiento y contacta con los servicios sanitarios de tu comunidad autónoma", agrega.

Para que el test salga bien la AEMPS aconseja tener en cuenta que la falta de experiencia del paciente en comparación con el personal sanitario puede afectar al rendimiento de las pruebas, por lo que insiste en seguir minuciosamente las instrucciones de uso del fabricante. "La toma de muestras es clave. Una muestra de mala calidad puede dar lugar a un resultado erróneo. Para evitar que estas se degraden haz el test inmediatamente después de tomarla", precisa.

Desde esta entidad, perteneciente al Ministerio de Sanidad, recuerdan que los test de autodiagnóstico son de venta exclusiva en farmacias, por lo que no deben adquirirse a través de otros canales. Según advierte, es importante para certificar que estas pruebas son de calidad que tanto en el etiquetado como en las instrucciones de uso constará el organismo notificado que lo ha evaluado, con sus dígitos de identificación, junto al marcado CE (https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/informacion-general-sobre-tests-de-diagnostico-de-covid-19/#collapse50) .