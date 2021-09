MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Científicos norteamericanos han descubierto qué hace que una voz sea atractiva, según un estudio que publican en 'The Journal of the Acoustical Society of America'.

Los investigadores de la Universidad de California y la Universidad de Utah describen en su artículo una investigación que explora las interacciones entre el género y la precisión articulatoria para medir el atractivo vocal, y se sorprendieron al encontrar una diferencia de género considerable en la inteligibilidad del habla.

"Gran parte de la sabiduría recibida y muchos entrenadores vocales animan a la gente a ir más despacio y a enunciar con cuidado para causar una mejor impresión a su público --explica el coautor Daniel Stehr--. Sin embargo, cuando se trata de estudios empíricos sobre cómo se juzga el atractivo de la voz humana no pudimos encontrar trabajos anteriores que investigaran si existe una relación real entre el atractivo percibido y la claridad general de la articulación".

Stehr y sus compañeros se sorprendieron al encontrar una considerable diferencia de género en la inteligibilidad del habla. En estudios anteriores, las personas a las que se les pedía que transcribieran frases grabadas cometían menos errores con muestras de habla femenina.

Por lo general, una gran diferencia entre géneros, conocida como dimorfismo sexual, es una indicación de que los rasgos vocales pueden servir como pistas relevantes para el atractivo, un resultado probable de las fuerzas de la selección sexual. Incluso dentro de un mismo género, la variabilidad de los parámetros acústicos relacionados con la claridad del habla lo convierten en un área fértil para la investigación del atractivo vocal.

Para medir esta variabilidad, los investigadores grabaron a 42 personas que realizaban diversas tareas del habla y utilizaron grupos separados de participantes para calificar el atractivo vocal de los hablantes grabados. Investigaron el modo en que los correlatos acústicos del habla clara pueden predecir las calificaciones de atractivo, centrándose en el concepto de "área de espacio vocálico" -un índice cuantitativo de inteligibilidad- como característica acústica principal.

Los investigadores descubrieron que esta característica, entre otras, predice fuertemente las calificaciones de atractivo vocal, y que representa un notable 73% de la varianza en las calificaciones. Sin embargo, estos resultados sólo son válidos para las mujeres que hablan.

Los investigadores conjeturan que la falta de relación entre el atractivo vocal masculino y los correlatos acústicos del habla claramente producida está vinculada a hipótesis evolutivas convincentes pero paradójicas.

"Desde el punto de vista de la selección sexual, los machos con rasgos ligeramente más masculinos que la media suelen ser preferidos, lo que en este contexto haría más atractivos a los machos con un habla menos clara --afirma Stehr--. Al mismo tiempo, el área de espacio vocálico reducido y la menor claridad percibida se asocian a una serie de trastornos motores del habla, lo que sugiere que la falta de claridad también puede haber indicado la presencia de enfermedades a nuestros antepasados".