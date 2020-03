La 'gripe española' de 1918, ejemplo en Estados Unidos para evidenciar la eficacia del confinamiento

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Loyola University Medical Center de Estados Unidos ha puesto como ejemplo las medidas llevadas a cabo durante la conocida como 'gripe española', que se produjo entre los años 1918 y 1919 y que provocó la muerte de 50 millones de personas en todo el mundo, para evidenciar la eficacia que tiene el confinamiento temprano de la población.

Y es que, tal y como señalan los autores en el trabajo, publicado en el 'Journal of the American Society of Cytopathology', las ciudades que adoptaron de forma más temprana las medidas de prevención y aislamiento más drástica, como por ejemplo, el cierre de colegios, la prohibición de reuniones masivas o el uso obligatorio de mascarillas, tuvieron las tasas más baja de incidencia y mortalidad de la mencionada gripe.

"Cuanto más estrictas son las políticas de aislamiento, menor es la tasa de mortalidad. Se estima que 675.000 personas murieron en Estados Unidos por la gripe española, y hubo escepticismo de que estas políticas estuvieran realimente, pero obviamente marcaron la diferencia", han dicho los investigadores.

Por ello, y aunque el mundo es un lugar muy diferente al de hace 100 años, los expertos han dicho que la eficacia de las medidas implementadas durante la pandemia de 1918-19 da la esperanza de que las medidas actuales también limitarán el impacto de la pandemia de Covid-19.