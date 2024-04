La gripe aviar que circula actualmente "ha roto todos los moldes conocidos" y es "muy impredecible", según experta

Padilla asegura que la Ley de la Agencia de Salud Pública incluirá en el texto el principio de 'One Health'



MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La científica del Instituto de Investigación en Recursos cinegéticos, Úrsula Höfle, ha advertido de que, tras conocerse el contagio de gripe aviar en un hombre expuesto a ganado lechero vacuno en Texas (Estados Unidos), el tipo de virus que circula actualmente "ha roto todos los moldes clásicos que se conocían" y es una enfermedad "muy impredecible".

Las infecciones humanas por los virus de la gripe aviar A, incluidos los virus A(H5N1), son poco comunes pero ocurren esporádicamente en todo el mundo. Lo llamativo en este caso, según informan, es que ésta parece ser la primera infección humana por A(H5N1) adquirida por contacto con un mamífero infectado, aunque se han adquirido infecciones humanas con otros subtipos de influenza a través de mamíferos.

Actualmente el 75 por ciento de las enfermedades infecciosas emergentes y el 60 por ciento de las enfermedades conocidas tienen un origen zoonótico, un dato que resalta la necesidad de tener un enfoque de 'Una Sola Salud' (One Health) en las políticas sanitarias y medio ambientales centrado fundamentalmente en la prevención de eventos como pandemias, tal y como han puesto de manifiesto diferentes expertos sanitarios y científicos en el I Congreso Nacional 'Construyendo Juntos una Salud pública moderna' celebrado este jueves en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En su intervención en la inauguración del acto el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha adelantado que la próxima Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública, que actualmente se encuentra a la espera de ser aprobada en el Congreso de los Diputados, tendrá como "uno de sus principios fundamentales el concepto 'One Health'" en el texto.

CONTAGIO DE MAMÍFERO A HUMANO

Este nuevo caso de gripe aviar transmitida entre mamíferos y a un humano supone un cambio de paradigma en el estudio de este virus y pone de relevancia la evidencia de la interrelación existente entre humanos, animales y medio ambiente, tres aspectos que requieren un enfoque interdisciplinar y conectado.

No obstante, Höfle ha señalado que, aunque ahora hay una mayor "percepción de riesgo" sobre la gripe aviar debido a que existe una transmisión "a mamíferos y entre mamíferos", pero que "esta enfermedad lleva circulando y matando a millones de aves silvestres y domésticas desde hace más de dos años".

Ahora, el problema reside en que la "recirculación entre individuos ayuda a los patógenos en su mejor adaptación", por lo que es una "catástrofe ecológica". "Tenemos una situación extremadamente peligrosa a la que no estamos haciendo mucho caso y lo que estábamos esperando que pasase ha pasado y espero que se quede en eso y que el virus pierda la virulencia o no consiga adaptarse para una transmisión fácil entre humanos y a humanos", ha advertido la científica Úrsula Höfle.

En este contexto, el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Fernando Valladares, ha incidido en la importancia de poner la prevención en primer plano y entender el concepto 'One Health' como un término de prevención para evitar las enfermedades.

"Nos tenemos que dar cuenta de que no somos la especie elegida, sino que somos una más y nuestra salud depende de las demás especies. No hacemos prevención porque el negocio lo mueve la enfermedad, no el evitarla", ha apuntado Valladares durante su intervención.

Desde el punto de vista sanitario, el presidente del Colegio de Médicos de Alicante (CGCOM), Hermann Schwarz, ha resaltado que los médicos "están acostumbrados a hacer una acción curativa, a pesar de que se conoce que la prevención es mucho más eficaz". Por ello, ha incidido en que "los primeros que deben concienciarse y cambiar este concepto son los profesionales".

"El primer reto es que cambiemos nuestras formas de hacer la consulta para que tenga una menor impacto sobre el medio ambiente y hagamos mayor prevención en vez de curación. Aunque la mayor parte de la salud de la población no depende de los profesionales sanitarios sino de las repercusiones del medio ambiente y del comportamiento que tienen las personas sobre el medio ambiente. Si actuamos sobre el medio lo que estamos haciendo es que no aparezcan las enfermedades. El problema es que entendemos las cosas a corto plazo y esta cuestión hay que entenderla a largo plazo", ha detallado Schwarz.

En este sentido, la directora de One Health de la DG Santé, Roser Domènech, ha puesto el foco en que "unos ecosistemas sanos ayudan a prevenir y evitar el contagio de patógenos" por lo que hay que "redoblar urgentemente los esfuerzos y restaurar los ecosistemas", una acción que requiere un "enfoque integrador".

"'One Health' ya forma parte de las prioridades del próximo mandato europeo, el gran reto será la responsabilidad, la coordinación y las competencias. Para lograr el éxito es fundamental la colaboración de todos los participantes. Es necesario que nadie se olvide de las consecuencias de no adoptar un enfoque 'One Health' y esperemos que gracias a una buena aplicación de este enfoque el director de la OMS se equivoque en su frase de que la cuestión no es "si habrá una pandemia, sino cuando", ha declarado Roser Domènech.

Otro de los retos que preocupan a los expertos es la resistencia antimicrobiana y, en este aspecto, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha resaltado que el Programa de Resistencia antimicrobiana es "un gran ejemplo" de cómo trabajar "conjuntamente con la salud ambiental, animal y humana" ya que, gracias a él se ha conseguido un 69 por ciento y un 18 por ciento de reducción del uso veterinario y humano de antimicrobianos, respectivamente. "Tenemos en cuenta la salud animal y humana a la hora de aplicar medicamentos pero también la ambiental", ha declarado.