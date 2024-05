La grasa del brazo puede revelar el riesgo de sufrir una fractura de columna

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Medir la masa total de grasa en los brazos podría predecir qué mujeres y hombres mayores de 50 años corren riesgo de sufrir una fractura de columna, según una investigación de la Universidad Nacional y Kapodistriana de Atenas en Grecia presentada en el 26º Congreso Europeo de Endocrinología en Estocolmo. Los hallazgos pueden ayudar a identificar personas de alto riesgo con un método más simple y económico e influir en el diseño de sus planes de ejercicio.

La osteoporosis es una enfermedad común entre las personas mayores, pero también se encuentra entre las afecciones médicas menos diagnosticadas y no tratadas en el mundo. Muchas personas no presentan síntomas perceptibles de osteoporosis hasta que experimentan una lesión o fractura, que ocurre con mayor frecuencia en la columna, conocida como fracturas de columna o de vértebras. Las técnicas de imagen, como la absorciometría de rayos X de energía dual (DXA), se utilizan para medir la densidad mineral ósea (DMO), mientras que la puntuación del hueso trabecular (TBS) evalúa la calidad del hueso y predice nuevas fracturas independientemente de la DMO. Sin embargo, aún no está claro el efecto que tiene la grasa corporal sobre la salud ósea.

Para investigar esto, investigadores de la Universidad Nacional y Kapodistriana de Atenas en Grecia examinaron a 14 hombres y 101 mujeres, sin osteoporosis y con una edad promedio de aproximadamente 62 años, y encontraron que aquellos con exceso de grasa corporal, independientemente de su índice de masa corporal (IMC) tenían baja calidad ósea (TBS bajo) en la columna. Es más, cuanta más grasa abdominal se encuentre en lo profundo del abdomen y alrededor de los órganos internos, menor será la calidad del hueso esponjoso (o hueso trabecular) de la columna. Luego, los investigadores observaron la distribución de la grasa corporal debajo de la piel y descubrieron que las personas con mayor masa grasa en los brazos tenían más probabilidades de tener una menor calidad ósea y fuerza en la columna.

"Sorprendentemente, identificamos, por primera vez, que la composición corporal de los brazos, en particular, la masa grasa de los brazos, está asociada negativamente con la calidad ósea y la fuerza de las vértebras", comenta la autora principal, la profesora Eva Kassi.

"Esto podría significar que la grasa subcutánea del brazo, que puede estimarse fácilmente incluso mediante el sencillo y económico método del calibrador de pliegues cutáneos, puede surgir como un índice útil de la calidad ósea de la columna, posiblemente prediciendo el riesgo de fractura de vértebras".

Y añade: "Cabe señalar que la grasa visceral, que encontramos que está fuertemente correlacionada con una baja calidad ósea, es el componente hormonalmente más activo de la grasa corporal total. Produce moléculas llamadas adipocitocinas que provocan una inflamación de bajo grado, por lo que el aumento del estado inflamatorio posiblemente plantea un impacto negativo en la calidad ósea".

El profesor Kassi reconoce que se necesitan estudios más amplios para confirmar el vínculo entre la grasa del brazo y el riesgo de fractura de columna. "Aunque nuestros resultados siguen siendo sólidos después de controlar la edad y el peso, ahora aumentaremos el número de participantes y ampliaremos el rango de edad al incluir a adultos más jóvenes entre 30 y 50 años, así como a más hombres. Además, utilizando la pérdida de masa grasa en los brazos como marcador, intentaremos determinar la rutina de ejercicio físico más eficaz que no sólo se centre en la grasa visceral sino que también se centre en la parte superior del cuerpo para que estos adultos de mayor riesgo pierdan grasa. grasa del brazo y lograr un efecto favorable sobre la calidad ósea de las vértebras", concluye.