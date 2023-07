El gran papel del estrés en la depresión: "La palabra clave es descanso"

Archivo - Mature Adult man working in the office

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

No estamos predispuestos a ser felices durante todo el tiempo. En España, una de cada cuatro personas presentará algún problema de salud mental en algún momento de su vida.

Y es que vivimos en una sociedad que 'funciona' rápido, que quiere las cosas 'ya', en la sociedad de la inmediatez en la que la ansiedad y el estrés son estados naturales del ser humano. Esto está favoreciendo sin quererlo un auge de las patologías de salud mental.

Eso sí, no hay que olvidar que, alrededor del 40 por ciento de la tendencia tanto a la ansiedad como a la depresión, proviene de nuestros genes. Eso significa que una gran parte del riesgo de problemas de salud mental ya se hayan establecido cuando nacemos.

Sin embargo, el desarrollar depresión y ansiedad depende del entorno, según insiste en una entrevista con Infosalus el médico especialista en Psiquiatría del Instituto Karonlinska de Estocolmo y gran divulgador científico en su país Anders Hansen.

"Los genes cargan el arma, pero el entorno aprieta el gatillo. Las depresiones y la ansiedad no son el resultado de una batalla subconsciente dentro de ti mismo que deberías tratar de resolver identificando recuerdos reprimidos. Se ha demostrado que eso es completamente incorrecto", afirma.

EL ESTRÉS TIENE MUCHO MÁS QUE DECIR DE LO QUE PENSAMOS

Recuerda así el papel del estrés en el desarrollo de una depresión y, aunque reconoce que este no es peligroso, "no nos levantaríamos de la cama si nuestro sistema de estrés no se preparara por la mañana", con motivo de la publicación de 'El cerebro depre' (Libros Cúpula).

Reconoce igualmente que en la sociedad moderna experimentamos el estrés de una manera extrema y, si nos fijamos en el detonante de una depresión, es "sorprendentemente habitual" que se trate de un caso de estrés, sobre todo si lleva mucho tiempo presente, y nos hace sentir que no tenemos ningún control sobre él, aunque reitera en que no es toda la explicación al problema.

"Tenemos un sistema de estrés que evolucionó para huir de los leones cuando el sistema de estrés se activa al máximo durante tres minutos y luego se apaga. Ese mismo sistema ahora se enciende constantemente por fechas límite, exámenes, o por mirar publicaciones de Instagram de personas influyentes, lo que nos hace sentir inferiores. La palabra clave es descanso", remarca.

Como psiquiatra, reconoce que la mayor parte de las personas pueden manejar bien el estrés si descansan de vez en cuando; aunque matiza que "puede ser difícil" encontrar el tiempo necesario para descansar.

ALGUNAS DEPRESIONES, NO TODAS, ESTÁN RELACIONADAS CON EL SISTEMA INMUNE

Por otro lado, este especialista resalta que algunas depresiones, no todas, están relacionadas con nuestro sistema inmunológico: "Cada vez más psiquiatras e investigadores pensamos que la capacidad de desarrollar síntomas depresivos puede ser un mecanismo de defensa muy profundo que, históricamente, nos ha salvado de infecciones".

Reseña que el sistema inmunitario puede enviar señales al cerebro y cuando tenemos una infección, el cerebro recibe esa señal y regula a la baja el estado de ánimo y el impulso: "Queremos descansar. Esto tiene sentido porque durante una infección debes conservar la energía, y cuesta energía tener un intersistema funcionando a toda velocidad".

Sin embargo, nuestro actual estilo de vida sedentario, privado de sueño, con mucho estrés y mucha comida procesada conduce a la inflamación, según subraya Anders Hansen. La inflamación es también lo que tenemos durante una infección, recuerda el psiquiatra.

Por lo tanto, nuestro estilo de vida actual corre el riesgo de enviar la misma señal al cerebro que cuando estamos infectados, y además, sostiene que el cerebro malinterpreta esta señal: "Estoy infectado por virus y bacterias. Debo esconderme debajo de la manta para ahorrar energía. Como consecuencia, te sientes deprimido. Esto puede parecer solo una teoría, pero se ha demostrado que un tercio de todas las depresiones se deben a la inflamación".

Ahora bien, este doctor sí subraya que esto no significa que cualquier alimento antiinflamatorio funcione contra la depresión, "no es tan simple"; pero asegura que al aprender la conexión entre la inflamación y el estado de ánimo, se puede comprender por qué el sueño, la reducción del estrés, y el ejercicio son tan importantes para su estado de ánimo.