Gloria Villalba, neurocirujana pionera en neuromodulación, señala los fallos en la medicina española si eres ambicioso

MADRID, 18 Mar. (EDIZIONES) -

La neurocirujana Gloria Villalba, especialista en el Hospital del Mar de Barcelona, es un auténtico referente en nuestro país en cirugías de neuromodulación, especialmente vinculadas con el campo de la salud mental, donde pone en orden todos aquellos circuitos neuronales que no funcionan correctamente.

Nos confiesa en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus que los tumores cerebrales malignos, el dolor, y la enfermedad mental son las áreas que más le han atraído siempre, y que siempre tendrá la 'espinita' de haberse quedado en España y de no haber salido al extranjero a trabajar.

También se lamenta de ello en el libro que acaba de publicar recientemente 'Al otro lado del bisturí' (SINE QUA NON), y motivo por el que le entrevistamos, en el que reconoce que sí falló al quedarse en España. "En otros países, el hecho de ser muy trabajador y entusiasta en tu profesión te abre un camino de oportunidades para hacer más cosas, crecer y prosperar, aquí no siempre es suficiente", recoge en el libro.

Y es que en nuestra conversación lo reconoce abiertamente: "Me arrepiento totalmente de haber quedado en España. A los estudiantes que quieran hacer neurocirugía les digo que se vayan fuera nada más terminar la carrera, que es el momento, porque ya posteriormente es diferente y más difícil. Hemos avanzado en muchas cosas en España, pero a nivel de determinadas ramas de la medicina no es un buen lugar".

No obstante, sí considera que nuestro país es un buen lugar para ser neurocirujano, "siempre que seas conformista", tal y como advierte, si bien lamenta que España es un país "muy limitado" a nivel de inversiones en ciencia, o en tecnología. "España no ha avanzado y, entonces, si tú eres conformista y vas a trabajar está bien, pero si tú eres ambicioso y quieres hacer cosas no es el lugar, vivo con esa sensación cada día", remarca la doctora Gloria Villalba a Europa Press Infosalus.

MUCHO QUE AVANZAR EN PERSPECTIVA DE GÉNERO

Por otro lado, esta neurocirujana señala que el hecho de ser mujer y de dedicarse a una especialidad quirúrgica del tipo de la neurocirugía es complicado por ese "machismo encubierto" que impera en el mundo de la Medicina, especialmente en algunos campos como éste.

"Especialmente, la neurocirugía, y la cirugía cardiaca son dos especialidades donde reina la masculinidad. Lo noto porque, aunque el machismo ha cambiado mucho en mis 20 años de experiencia, y hay cosas que han mejorado, sí hay de fondo un machismo encubierto porque está muy mal visto, por ejemplo, que la mujer ostente puestos de responsabilidad. Se nota en que tenemos un techo de cristal. De los 54 centros de neurocirugía que hay en España, sólo uno lo lleva una mujer, y esto un buen ejemplo", advierte.

HAY QUE INVERTIR MÁS EN LAS PERSONAS

Echa en falta, según prosigue, algo que ve en muchos países, y es el apostar por invertir más, pero no sólo en comprar maquinaria, tal y como precisa, sino también el invertir en las personas que forman parte de un equipo en los hospitales.

Cuenta que si quiere hacer investigación tiene que hacerla en sus ratos libres, puesto que hace asistencia principalmente y en su horario laboral no siempre tiene tiempo para la investigación: "Si quiero hacer investigación, muchas veces debo hacerla los fines de semana, cuando llego a casa; mientras que en otros lugares del mundo hay contratadas personas como informáticos o ingenieros, por ejemplo, dentro de los equipos de neurocirugía, por ejemplo, para ayudar a los médicos asistenciales que llevan pacientes a la hora de emprender tareas investigacionales. Esto es lo que veo muy diferente en otros países y me da mucha envidia cuando viajo. Esto, al final también, hace que no se atienda tan bien".

Es por eso también por lo que sigue insistiendo en nuestra entrevista que, realmente, si quieres progresar en el campo de la investigación y de la Medicina en España lo has de hacer con muchas ganas porque "no tienes recursos" y "has de ser muy entusiasta hasta alcanzarlo".

PIONERA EN EL CAMPO DE LA NEUROMODULACIÓN

Precisamente, Gloria Villalba, como hemos contado al principio, es un auténtico referente en nuestro país en cirugías de neuromodulación. Actualmente, ha trabajado en campos como la anorexia nerviosa, y pondrá en marcha próximamente un estudio sobre estimulación cerebral profunda en adictos a la cocaína y que no responden a otros tratamientos, horas que saca de su tiempo libre según nos confiesa, porque no dispone de personal contratado para esto.

Comenta a este respecto que la neuromodulación es una técnica que implica interrumpir un circuito neuronal mediante estímulos, a través de la cirugía (que ella realiza como neurocirujana), o sin cirugía.

"Gracias a la ayuda de muchos ingenieros, por ejemplo, estamos aplicando cirugías de neuromodulación en circuitos cerebrales donde antes no se sabía cómo acceder, de forma que interrumpimos ese circuito que funcionaba mal y ahora lo mejoramos en ciertos aspectos. Se trata de algo muy importante en enfermedad mental porque lo que ocurre es que los circuitos cerebrales funcionan mal en la patología mental y son circuitopatías. Lo que hacemos con la neuromodulación es una especie de 'reset' de ese circuito que funcionaba mal para darle otra alternativa y que funcione mejor", señala esta experta y referente.

Abre oportunidades que hasta ahora no había, según celebra, reconociendo, eso sí que, a día de hoy no hay enfermedad mental donde tenga aprobación este procedimiento para ofrecerla de manera rutinaria porque, a diferencia de los fármacos, no se pueden hacer 2.000 cirugías donde comprobarlo, como sí permiten los fármacos.

"Actualmente, se usa como uso compasivo o como ensayo y un campo en el que obtuvimos conclusiones fue el de la anorexia nerviosa, que ahora lo tenemos abierto para pacientes muy graves, y como uso compasivo sin ensayo. Pretendemos trabajarlo para la adicción a la cocaína, y como tratamiento fuera de ensayo en el componente afectivo en el dolor neuropático de manera asistencial", resalta esta neurocirujana del Hospital del Mar de Barcelona.

VALORAR LA VIDA DE MANERA DIFERENTE

En el día a día, en el libro, refleja casos súper difíciles, situaciones por ejemplo de tumores súper agresivos que, por mucho que se operen, sitúan al paciente cerca de la muerte. Le preguntamos si puede dormir tranquilamente por la noche ante estas situaciones tan complejas a las que se enfrenta en el día a día.

De hecho, admite que su trabajo es "duro" si bien afirma que volvería a escogerlo porque le aporta "más cosas positivas que negativas". "Mi trabajo me ha hecho valorar la vida de manera diferente y ser mejor persona. El hecho de estar en el día a día simpatizando con el sufrimiento de las personas, te ayuda a darte cuenta de lo que realmente es importante de lo que no", subraya Gloria Villalba.

Por otra parte, sí señala que, aunque intenta ser fuerte de corazón, a veces sí pasan factura las situaciones difíciles a las que se enfrenta aunque, en resumen, sostiene que es más lo positivo del día a día.

MÁS HUMANIZACIÓN EN LA MEDICINA

Pero si por algo destaca además la doctora Gloria Villalba es que sus pacientes se quedan prendados de su "humanidad excepcional en el trato con el paciente", tal y como se destaca en la presentación del libro.

Considera esta doctora que tanto en la medicina, como en la cirugía, y muy especialmente en especialidades con noticias muy devastadoras, como la suya por ejemplo donde todo el día trata con pacientes muy graves (tumores cerebrales malignos, hemorragias cerebrales, etc), la humanidad es donde más se necesita.

A vez, indica que la cirugía que se puede ofrecer no es la solución al problema, y no se le puede aportar una solución al paciente con la cirugía, si bien defiende que al menos sí puedes acompañar al enfermo, al paciente, con empatía: "Te acompañaré hasta el final y estoy aquí. Es muy importante, y hay una frase que dice que sólo la compasión puede alcanzar a una herida que no se puede acompañar de otra manera. Soy así y no me cuesta, me sale de manera espontánea, y soy cirujana pero cuando no puedo ayudar con una cirugía intento hacerlo de otra manera".