Por qué la generación X y los millennials en tienen mayor riesgo de desarrollar 17 tipos de cáncer

Un nuevo estudio a gran escala dirigido por investigadores de la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS) sugiere que las tasas de incidencia continuaron aumentando en generaciones sucesivamente más jóvenes en 17 de los 34 tipos de cáncer, incluidos los cánceres de mama, páncreas y gástrico. Las tendencias de mortalidad también aumentaron junto con la incidencia de cánceres de hígado (solo en mujeres), cuerpo uterino, vesícula biliar, testículos y colorrectal. El informe se publica en la revista 'The Lancet Public Health'.

"Estos hallazgos se suman a la creciente evidencia de un mayor riesgo de cáncer en las generaciones posteriores a la generación de los Baby Boomers, y amplían los hallazgos anteriores sobre el cáncer colorrectal de aparición temprana y algunos cánceres asociados a la obesidad para abarcar una gama más amplia de tipos de cáncer", explica la doctora Hyuna Sung , autora principal del estudio y científica principal sénior de vigilancia y ciencia de equidad en salud en la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

"Las cohortes de nacimiento, grupos de personas clasificadas por su año de nacimiento, comparten entornos sociales, económicos, políticos y climáticos únicos, que afectan su exposición a factores de riesgo de cáncer durante sus años cruciales de desarrollo --añade--. Aunque hemos identificado tendencias de cáncer asociadas con los años de nacimiento, aún no tenemos una explicación clara de por qué estas tasas están aumentando".

En este análisis, los investigadores obtuvieron datos de incidencia de 23.654.000 pacientes diagnosticados con 34 tipos de cáncer y datos de mortalidad de 7.348.137 muertes por 25 tipos de cáncer en personas de 25 a 84 años durante el período del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2019, de la Asociación Norteamericana de Registros Centrales de Cáncer y del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de EE.UU., respectivamente. Para comparar las tasas de cáncer entre generaciones, calcularon las tasas de incidencia específicas de cada cohorte de nacimiento y las tasas de mortalidad, ajustadas por el efecto de la edad y el efecto del período, por año de nacimiento, separados por intervalos de cinco años, desde 1920 hasta 1990.

Los investigadores descubrieron que las tasas de incidencia aumentaron con cada cohorte de nacimiento sucesiva nacida desde aproximadamente 1920 para ocho de los 34 tipos de cáncer. En particular, la tasa de incidencia fue aproximadamente dos o tres veces mayor en la cohorte de nacimiento de 1990 que en la cohorte de nacimiento de 1955 para los cánceres de páncreas, riñón e intestino delgado tanto en individuos masculinos como femeninos; y para el cáncer de hígado en individuos femeninos.

Además, las tasas de incidencia aumentaron en las cohortes de nacimiento más jóvenes, después de una disminución en las cohortes de nacimiento de mayor edad, para nueve de los cánceres restantes, incluido el cáncer de mama (solo con receptor de estrógeno positivo), cáncer de cuerpo uterino, cáncer colorrectal, cáncer gástrico no cardias, cáncer de vesícula biliar, cáncer de ovario, cáncer testicular, cáncer anal en individuos masculinos y sarcoma de Kaposi en individuos masculinos.

En todos los tipos de cáncer, la tasa de incidencia en la cohorte de nacimiento de 1990 varió desde el 12% para el cáncer de ovario hasta el 169% para el cáncer de cuerpo uterino, mayor que la tasa en la cohorte de nacimiento con la tasa de incidencia más baja. En particular, las tasas de mortalidad aumentaron en cohortes de nacimiento sucesivamente más jóvenes, junto con las tasas de incidencia de cáncer de hígado (sólo en mujeres), cuerpo uterino, vesícula biliar, testículo y colorrectal.

"El aumento de las tasas de cáncer entre este grupo de personas más jóvenes indica cambios generacionales en el riesgo de cáncer y, a menudo, sirve como un indicador temprano de la carga futura de cáncer en el país. Sin intervenciones efectivas a nivel de población, y a medida que el riesgo elevado en las generaciones más jóvenes se transmite a medida que las personas envejecen, podría producirse un aumento general de la carga de cáncer en el futuro, deteniendo o revirtiendo décadas de progreso contra la enfermedad", agrega el doctor Ahmedin Jemal, vicepresidente sénior de vigilancia y ciencia de equidad en salud en la Sociedad Estadounidense del Cáncer y autor principal del estudio. "Los datos resaltan la necesidad crítica de identificar y abordar los factores de riesgo subyacentes en las poblaciones de la Generación X y la Generación del Milenio para informar las estrategias de prevención".

"La creciente carga de cáncer entre las generaciones más jóvenes subraya la importancia de garantizar que las personas de todas las edades tengan acceso a un seguro médico integral y asequible, un factor clave en los resultados del cáncer", aporta Lisa Lacasse , presidenta de la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS CAN). "Con ese fin, ACS CAN continuará con su trabajo de larga data para instar a los legisladores a expandir Medicaid en los estados que aún no lo han hecho, así como a seguir abogando por hacer permanentes los subsidios fiscales mejorados de la Ley de Atención Médica Asequible que han abierto la puerta al acceso a la atención médica para millones de personas".