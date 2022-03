El futuro de la COVID-19 pasa por la población inmunodeprimida, según experto

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El investigador español y profesor de Farmacia de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Gorka Orive, ha afirmado que el futuro de la pandemia podría estar relacionado con la población inmunodeprimida, puesto que se ha observado que el virus se acantona y permanece mucho tiempo en el cuerpo de este colectivo, lo que puede desentrañar en nuevas variantes al poder convivir dos variantes.

Así lo ha asegurado el experto que ha participado en una sesión formativa 'on line', organizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos , bajo el título 'Es Ómicron el fin de la pandemia de la COVID-19, ¿Qué sabemos?', y que ha contado con el patrocinio de AstraZeneca.

Orive ha remarcado que su afirmación procede del pensamiento de otros expertos con una visión negativa sobre la pandemia. Sin embargo, ha añadido que resulta difícil pronosticar el futuro del coronavirus y más después de haber sorprendido en varias ocasiones desde su inicio en marzo de 2020.

En este sentido, una visión más moderada, que también ha compartido, destaca que Ómicron puede establecerse e ir cada cierto tiempo creciendo en nivel de infectados, conforme la inmunidad de las vacunas entre las dosis disminuye. "Cuando alguien dice que es un virus endémico no le está quitando importancia al aspecto del que lo sea. Indudablemente esto puede hacer que puedan aparecer oleadas que puedan tener mayor o menor intensidad, lógicamente relacionadas con los aspectos propios del virus. Es probable que el virus persista, conviva con nosotros en algunos momentos, incluso teniendo que dar algún paso atrás en lo que pueden ser las restricciones", ha augurado.

No obstante, tampoco ha descartado que el virus SARS-CoV-2 decrezca en cuanto a su virulencia, por lo que habrá una mayor tolerancia biológica al virus pero "esto no quiero decir que pueda dar de vez en cuando algún susto" aunque considera que no con la misma repercusión como las seis olas anteriores.

El experto ha defendido la dificultad para visualizar el futuro de la pandemia, ya que, tal y como ha expresado, este miércoles Reino Unido ha vuelto a observar un nuevo crecimiento en los casos de infectados. Esto, a su juicio, se ha podido deber por la pérdida progresiva de la inmunidad, por la ausencia de las restricciones o por la infección de una subvariante BA.2 de Ómicron.

En un aspecto más general, Gorka Orive ha sostenido que, en caso de desaparecer la actual pandemia, "ni mucho menos se debe pensar que sea el final de epidemias o pandemias", puesto que ha mostrado que en la edad contemporánea, y más en el s.XXI, han sucedido varias situaciones delicadas en materia sanitaria, como gripes aviar o el Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).

"Podemos decir que ha habido epidemias bastante relevantes e importantes pero que quizá no nos han llegado a impactar directamente y de una manera tan intensa como esta pero han servid de aviso al aumentar la interacción", ha explicado.

Por ello, ha ensalzado la importancia de trabajar en el concepto One Health (Una salud) para lograr conexiones más importantes con el medioambiente. "Durante estos meses se han producido otra clase de pequeños brotes, afortunadamente controlados desde el inicio. Pero estamos en una continua exposición a determinadas amenazas biológicas, patogénicas bacterianas, que nos hacen prever que esta pandemia no tiene por qué ser la última", ha concluido.