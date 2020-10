Fundación FERO entrega 240.000 euros a jóvenes investigadores españoles para seguir luchando contra el cáncer

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación FERO ha entregado 240.000 euros a jóvenes investigadores españoles para seguir luchando contra el cáncer, con motivo de las 'XIX Becas FERO' y el 'II Proyecto FERO-Mango de investigación en Cáncer de Mama'. Las becas, de 80.000€ cada una, están destinadas a ayudar a jóvenes investigadores a desarrollar durante dos años el proyecto de investigación traslacional en cáncer presentado.

"Se prevé que 277.394 personas serán diagnosticadas de cáncer antes del fin de 2020. No podemos permitir que la coyuntura pandémica en la que nos encontramos reste oportunidades de tratamiento y supervivencia a los miles de pacientes que a día de hoy luchan contra el cáncer. Por eso, desde FERO estamos haciendo todo lo posible para que el Covid-19 afecte lo mínimo posible a médicos y pacientes, y los recursos sigan llegando a investigadores y centros. Una manera de conseguirlo es manteniendo los soportes a través de nuestras becas", ha dicho la presidenta de la institución, Sol Daurella.

En esta ocasión las becas han recaído sobre investigaciones que se realizarán en Madrid y Barcelona. La investigadora del Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, Laura Belver, ha sido galardonada por su proyecto 'Molecular pathways and targeted therapies in Juvenile Myelomonocytic Leukemia', en el que trabajará para desarrollar terapias dirigidas para revertir la actividad de la proteína SHP2. Esta proteína es codificada por la PTPN11, la alteración genética más común en la Leucemia Mielomonocítica juvenil.

"La Leucemia Mielomonocítica juvenil es un tipo de cáncer hematológico que afecta principalmente a niños de menos de dos años de edad. Aproximadamente el 40% de estos pacientes presenta mutaciones en el gen PTPN11 que están además asociadas con las formas más agresivas de la enfermedad, hasta el punto de que sólo uno de cada cuatro niños con esta alteración genética sobrevive. En la actualidad no existen terapias específicas que permitan tratar a estos pacientes. Por ello, el objetivo principal de nuestra investigación es desarrollar nuevas estrategias terapéuticas específicamente diseñadas para los niños afectados por este tipo de leucemia", ha comentado Belver.

Por su parte, el doctor del Centro Nacional de Biotecnología, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CNB-CSIC), Esteban Veiga Chacón, ha obtenido la 'Beca Fero' gracias a su investigación 'Next generation of cancer immunotherapies based in bacteria-trained lymphocytes'. Este proyecto se centra en consolidar los datos obtenidos sobre la eficacia de las células bacT utilizadas como inmunoterapia novedosa para combatir tumores, centrándose concretamente en el cáncer de mama.

"Para poder consolidar las pruebas de concepto realizadas donde demostramos la utilidad de los linfocitos entrenados con bacterias (bacT) como nueva terapia antitumoral, utilizaremos diversos tumores mamarios de ratones. Si conseguimos además reactivar las células CAR-T, sería un gran paso hacia nuevas terapias para tumores sólidos, un campo donde esta técnica no ha dado buenos resultados por ahora. Además, el proyecto pretende generar nuevos algoritmos para la identificación de los neoantígenos tumorales, uno de los mayores retos de la inmunoterapia tumoral", ha dicho Veiga Chacón.

Por último, el investigador del Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), Antoni Celià-Terrassa, ha sido galardonado con el 'II Proyecto FERO-Mango' de investigación en Cáncer de Mama, gracias al proyecto 'Double-edge therapy targeting metastasis-initiating cells and immune cells', especializado en el estudio de las Células iniciadoras de metástasis (en inglés MICs).

El proyecto tiene como objetivo utilizar tecnología de imagen avanzada, la secuenciación de RNA y la biología computacional para analizar cómo evoluciona la metástasis de un paciente, gracias al bloqueo de un receptor co-inhibidor de células inmunes que puede influir en su función pro-metastásica y en su resistencia inmunológica.

"En el campo del estudio de la metástasis, es imprescindible realizar investigaciones traslacionales, en las que se obtengan beneficios clínicos inmediatamente aplicables para el paciente, como la que nosotros proponemos. La importancia de estudiar las MIC recae en que estas células, son capaces de crecer como metástasis en órganos distantes, cosa que provoca un resultado clínico terrible debido a que el proceso las hace increíblemente resistentes a nivel inmunológico. Des del IMIM, hemos detectado un receptor co-inhibidor de células inmunes que esperamos pueda reducir las propiedades immunoevasivas de las MIC -su fortaleza al tratamiento- y a la vez, ayudar al sistema inmunitario a luchar contra ellas hasta eliminarlas", ha detallado Celià-Terrassa.