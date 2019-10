La Fundación Alicia Koplowitz entrega 400.000 euros en ayudas a ocho proyectos de investigación en España

Publicado 25/10/2019 17:06:14 CET

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Alicia Koplowitz ha entregado este viernes ayudas por un importe total de 400.000 euros a ocho proyectos de investigación sobre Psiquiatría del Niño y el Adolescente, Neurociencias y Neuropediatría. La financiación está dirigida a equipos que desarrollen su trabajo en hospitales, universidades o centros de investigación españoles, en colaboración o no con equipos nacionales o extranjeros.

Como requisito imprescindible, debe haber un investigador principal español vinculado a uno de esos centros durante los dos años de la duración del proyecto, que será el único receptor de la ayuda. En la edición de este año, han optado a las ayudas 74 proyectos de investigación, de los cuales 42 eran de Psiquiatría, 21 de Neurociencias y 11 de Neuropediatría. Tres tribunales de evaluación externos se han encargado de examinarlos y realizar la selección. Los investigadores ganadores han recibido el diploma de sus ayudas en las XIV Jornadas Científicas de la Fundación.

En Psiquiatría, han resultado ganadores proyectos del Hospital Sant Joan de Dèu de Barcelonade la Universidad Miguel Hernández, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y de la Universidad de Deusto. En Neurociencias, las ayudas van a tres proyectos del Hospital Nacional de Parapléjicos (SESCAM), el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS) de la Universidad de las Islas Baleares. Palma de Mallorca y a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I. Por último, en Neuropediatría el ganador ha sido un proyecto del Complejo Hospitalario de Navarra.

La primera mesa del día fue compartida por María C. Tejerina-Arreal, doctora en Psicología de la University of Exeter Medical School, St. Lukes's Campus, de Exeter, Reino Unido, y Amanda Díaz García, doctora en Psicología e investigadora post-doctoral en el Laboratorio de Psicología y Tecnología (LabPsiTec) de la Universitat Jaume I de Castellón de la Plana, que fueron presentadas por la doctora María de Gracia Domínguez Barrera, psiquiatra consultora del Niño y Adolescente en West London NHS Trust de la New York University de Londres, Honorary Clinical Senior Lecturer del Imperial College London de la capital británica y presidenta de la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente - Fundación Alicia Koplowitz.

Aparte de las Jornadas Científicas, la Fundación Alicia Koplowitz ha entregado en 2019 seis ayudas para estancias cortas de especialización e investigación en Psiquiatría, Psicología o Neurociencias del Niño y el Adolescente y en Neuropediatría, y cinco Becas de Formación Avanzada en Psiquiatría y Psicología del Niño y el Adolescente. Los becados en la primera modalidad realizan su especialización durante entre cuatro y doce meses en universidades y hospitales de Austria, Estados Unidos, Reino Unido y Suecia, mientras que los de la segunda se forman durante dos años en centros hospitalarios de Reino Unido, Estados Unidos y Suecia.

Por otra parte, los fondos cedidos por la Fundación Alicia Koplowitz mediante un convenio con la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón han permitido a este hospital la contratación de un Facultativo Especialista de Área a jornada completa, que se ha incorporado al Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente con el objetivo de reducir la lista de espera. Ha realizado su actividad en la Unidad de Menores en Riesgo Psíquico (UMERP) y en la consulta externa general de psiquiatría infantil (Hospital Materno Infantil del Hospital General Universitario Gregorio Marañón).